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〈人物專訪〉洪君昊失樂園入戲陰沉喊卡活力滿點 把拍戲當社團活動學習新技能

〈人物專訪〉洪君昊失樂園入戲陰沉喊卡活力滿點 把拍戲當社團活動學習新技能洪君昊現在是活潑的國中男孩。
（記者王文麟攝）

記者鍾志均／專訪

洪君昊拍《失樂園》飾演滿臉陰沉的創傷少年。（記者王文麟攝）洪君昊拍《失樂園》飾演滿臉陰沉的創傷少年。（記者王文麟攝）

電影《失樂園》上映後口碑延燒，現年12歲的童星洪君昊飾演遭性霸凌的育幼院孩童蕭治和，憑藉充滿爆發力的演出成為觀眾熱議焦點，讓人難以忘記那位被現實吞噬、令人心疼又無奈的身影。

洪君昊在《失樂園》飾演遭霸凌的陰鬱青年，遭遇令人心疼。（冬候鳥電影、文策院提供）洪君昊在《失樂園》飾演遭霸凌的陰鬱青年，遭遇令人心疼。（冬候鳥電影、文策院提供）

最愛動作課 受專業指導很新鮮

私下的洪君昊是活潑開朗的男孩，他分享拍片像在參加社團活動，「尤其動作課超好玩。」他說平常在學校總是被提醒不要打架推擠，但拍戲時反而能在專業指導下練習動作戲，讓他覺得特別新鮮。

導演蔡銀娟透露，為尋找蕭治和的角色，劇組海選大批兒童演員，注意到洪君昊不僅展現超乎年齡的專注力，情緒穩定度讓劇組留下深刻印象。蔡銀娟大讚他的哭戲一次又一次進入情緒，續航力驚人，特別是前一秒是滿臉陰沉的創傷少年，一喊卡他又馬上恢復活力。

從7、8歲開始接觸演戲的洪君昊拍過電影《我的麻吉4個鬼》、影集《黑盒子》，到今年的《大愛街二巷》，累積不少作品經驗。對他來說，拍戲不只是表演，更像是一種學習，還能因此接觸棒球、吊鋼絲等特別的技能。

拍戲不忘兼顧課業 放學補進度

即使工作愈來愈多，洪君昊仍把課業擺在重要位置。拍戲期間，他一大早開工，收工後又趕回學校上課。有時候放學後還得瘋狂補進度、背書讀書。他分享最愛體育、電腦課和需要死背的科目，「背書我很可以，但太需要理解的就比較難。」說到數學成績時，一旁身兼經紀人的媽媽爆料兒子曾考過54分，並當場露出無奈表情：「數學能及格就好了啦！」

回頭看兩年前拍攝《失樂園》的自己，洪君昊沒有太多感傷，仍帶著少年特有的自信笑說：「You are so good。」像是送給一路努力成長的自己最真誠的鼓勵。

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