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周蕙登月失敗 玫瑰女王歌聲醉人-攻蛋開場話練習26年

周蕙以紅玫瑰女王造型登上小巨蛋，一開場就唱經典曲。（記者胡舜翔攝）周蕙以紅玫瑰女王造型登上小巨蛋，一開場就唱經典曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手周蕙昨晚首次攻蛋，「2026好想好好愛周蕙台北小巨蛋演唱會」充分展現好歌聲，可惜的是，原本打算登上月亮造型吊台環場貼近歌迷，無奈技術上出問題，她充滿遺憾卻也幽默的說：「我登陸月球失敗！」笑說下次不要登月，要向昔日師兄動力火車借火車，開玩笑說有軌道比較不會出狀況。

周蕙登月失敗 玫瑰女王歌聲醉人-攻蛋開場話練習26年周蕙精心準備歌單，笑說很逼人。
（記者胡舜翔攝）

為了人生首次登上小巨蛋開唱，周蕙用心打造造型，從紅玫瑰女王再到水藍色禮服和黑色勁裝，模樣多變，一開場就祭出代表曲《好想好好愛你》，讓全場歌迷聽得陶醉，連續演唱9首歌，周蕙才首次開口說話，她說：「大家好，我是周蕙！」並說：「為了想說這句話，我已經反覆練習26年了！」透露出渴望登上小巨蛋指標場館的心願。

周蕙登上月亮造型吊台，可惜技術出問題，無法環場。（寬宏提供）周蕙登上月亮造型吊台，可惜技術出問題，無法環場。（寬宏提供）

演唱《不想讓你知道》時，周蕙坐上月亮造型吊台，原本還請全場粉絲打開手機燈，笑說自己要「登月」，不料彩排時一切順利，昨晚正式演出技術上卻出了小意外，吊台無法環場，她無奈向歌迷說抱歉，改以走下舞台環場方式貼近歌迷，但終究無法升上靠近3樓的歌迷群，因此她充滿誠意說出：「沒辦法服務到方方面面，但我用盡最大的誠意了。」希望能獲得3樓歌迷諒解。

周蕙登上月亮造型吊台，技術出問題無法環場，改由徒步貼近粉絲。（寬宏提供）周蕙登上月亮造型吊台，技術出問題無法環場，改由徒步貼近粉絲。（寬宏提供）

周蕙演唱會上歌單無冷場，她說：「我真的是很喜歡唱歌的人，像寫自己的日記一樣，記錄心情。」歌迷說等了好久，周蕙說自己也等了好久，還對歌迷說：「這份歌單排得非常逼人，我承諾大家，今天晚上用盡我全身力氣，唱好唱滿，所有歌曲都是我用心安排的。」周蕙也獻唱新歌《感性生物》，她特別介紹MV女主角田中千繪和陸明君都到現場，「非常謝謝他們跨刀演出，劇情動人。」

演唱會上周蕙還玩抽獎遊戲，幸運歌迷可以和她合照，演出最後安可曲獻唱經典歌曲《約定》，全場大合唱，場面動人。

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