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楊大正為父祈福 結緣山邊媽遶境還願 緣起幫媽祖寫歌

楊大正為父祈福 結緣山邊媽遶境還願 緣起幫媽祖寫歌滅火器小巨蛋演唱會2場開賣即秒殺，創下獨立樂團新紀錄。
（火氣音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲樂團」滅火器將首度攻蛋，7月18、19日的「ON FIRE DAY」演唱會兩場門票已經秒殺，主唱楊大正坦承第一場賣完時，坐在沙發上默默流了兩滴淚，被問到是否加場？楊大正打趣雖然自己有閃過這個念頭，「但觀眾買票，給歌迷最好的狀態是我們的責任，到了第三場體力狀態就沒那麼好。」決定「見好就收」。

楊大正（左）近期參與媽祖遶境替爸爸祈福還願。（火氣音樂提供）楊大正（左）近期參與媽祖遶境替爸爸祈福還願。（火氣音樂提供）

楊大正上週末被直擊參加白沙屯媽祖遶境，他表示是去還願的，透露去年6月爸爸突然劇烈頭痛，躺在沙發上一個禮拜，整個人暴瘦，去急診後才查出是鼻竇細菌感染，蔓延到了腦部，當時住院三個月，幾乎都是昏睡狀態，讓他心急如焚，去向山邊媽祖祈福，爸爸的病情才逐漸有起色，現在已恢復健康。

他說自己不喜歡用交換條件方式向神明求事情，但是去年9月爸爸康復後，年底他剛好陪王彩樺去一場山邊媽祖的遶境，廟方請王彩樺獻唱，王彩樺轉頭就問他：「大正你來幫媽祖寫歌好不好，我來唱。」讓他直呼神奇，「冥冥之中可能引導我去做什麼。」

更巧的是，他說爸爸住院時自己的經濟壓力很大，醫藥費加上請看護，一天得花6千元，爸爸又沒有保險，「當時真的是滿無助的，不知道他會不會好，也不知道要住多久，每週都要匯錢給媽媽。」原本很少買股票的他，聽朋友說台積電正逢低點，硬著頭皮在「7字頭」買進一張，「結果一路漲到爸爸的病好了，賺的錢差不多就是醫藥費。」

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