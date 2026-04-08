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娛樂 最新消息

陳仙梅曾星途急凍擺地攤 憂鬱纏身藉跑步改善情緒

陳熙鋒（左起）、陳仙梅、臧芮萱分享拍攝《臥龍好歲月》點滴。（記者胡舜翔攝）陳熙鋒（左起）、陳仙梅、臧芮萱分享拍攝《臥龍好歲月》點滴。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳仙梅、陳熙鋒昨出席大愛新戲《臥龍好歲月》記者會，陳仙梅劇中因母親過世罹患憂鬱症，角色心境恰巧和她年輕時入圍金馬後，戲約卻青黃不接的憂鬱時期高度重疊，揣摩起來格外沉重。

陳仙梅學生時期就以電影《無言的山丘》入圍金馬獎，星途一度看好，沒想到畢業後演藝路卻急轉直下，只能接零星單元劇客串。為了維持生計，她曾到東區擺地攤、專櫃代班賣衣服，也在婚宴場合當服務生，還到唱片公司當行政助理，負責剪報、端茶、處理雜務，幾乎從基層做起。

她苦笑回憶擺攤時被民眾和記者認出，場面相當尷尬，只好謊稱是「幫姊姊顧攤」，替自己找台階下。長期工作不穩加上得失心重，讓她情緒陷入低潮，「幾乎每天都會掉眼淚」，明知自己可能罹患憂鬱症，卻不敢就醫，也不敢對家人傾訴，一度萌生轉行念頭。

好在媽媽始終支持她當演員，曾對她說「家裡不少妳一雙筷子，妳就繼續等（戲約）」，讓她咬牙撐下去。她在空窗期也開始運動，意外發現跑步能改善情緒，成為她走出低谷的重要轉捩點，相隔4年後接演《一簾幽夢》，演藝事業才逐漸回溫。

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