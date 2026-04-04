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《孤獨的美食家》松重豐收回引退宣言：我不抗拒命運了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕暌違3年半，由松重豐主演的《孤獨的美食家 第11季》今天（4日）即將在LINE TV上開播，常放話要辭演的主演本人松重豐，坦言完成電影版後本是最佳退場時機，但因為種種原因，決定繼續「吃下去」，他還忍不住感嘆：「這就是人生啊......」

松重豐先是自爆原本打算從《孤獨的美食家》引退。（LINE TV提供）松重豐先是自爆原本打算從《孤獨的美食家》引退。（LINE TV提供）

《孤獨的美食家》自2012年開播至今已邁入第14年，劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐 飾），在拜訪客戶的途中走遍大街小巷，憑藉直覺尋找心儀餐廳，自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾。該系列不僅在日本大受歡迎，更在韓國造成社會現象，將「獨食」重新定義爲一種自在的用餐文化。去年由松重豐親自執導、編劇並主演《電影版 孤獨的美食家》在全球上映後更創下驚人票房紀錄，成功將「吃貨大叔」五郎的魅力推向最高峰。

松重豐不辭演《孤獨的美食家》，決定繼續「吃下去」。（LINE TV提供）松重豐不辭演《孤獨的美食家》，決定繼續「吃下去」。（LINE TV提供）

談到睽違3年半將播出全新一季，身為該作最大黑粉的松重豐先是自爆原本打算「退場」，坦言：「這系列已經拍了10季，加上特別篇《各自的孤獨的美食家》，以及去年的劇場版，就退場時機來說，是最理想的時候！」不過因為各種因素，他決定繼續演出，忍不住感嘆說：「與其抗拒命運，不如選擇接受，把眼前端上來的料理好好吃完！這也是人生。不，這就是人生啊……」許多老粉看完笑道：「嘴上說想退休，但肚子還是很誠實嘛！」、「看到五郎說『這就是人生』，我就放心了，這才是我們熟悉的五郎。」

由松重豐主演《孤獨的美食家 第11季》開播。（LINE TV提供）由松重豐主演《孤獨的美食家 第11季》開播。（LINE TV提供）

《孤獨的美食家》劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐 飾），自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾，開播至今已邁入14年，目前迎來全新一季。（LINE TV提供）《孤獨的美食家》劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐 飾），自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾，開播至今已邁入14年，目前迎來全新一季。（LINE TV提供）

製作人小松幸敏透露，常有粉絲詢問何時會有新系列，現在終於能大聲宣布「讓大家久等了！」他表示第11季將維持一貫「不刻意、不改變」的風格，整整12集的內容，將走訪各個城市尋覓神級美食。此外，廣受影迷喜愛的原作者單元「QUSUMI隨意晃」也將同步回歸，觀眾能再看到作者久住昌之老師本人有趣的一面。《孤獨的美食家 第11季》LINE TV 每週六上架更新。

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