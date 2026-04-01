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娛樂 最新消息

消失歌壇多年！台語歌王成了電競教父 帥兒當完兵考上老師

施文彬（左起）、張秀卿、陳孟賢、王彩樺合體練團。（記者陳奕全攝）施文彬（左起）、張秀卿、陳孟賢、王彩樺合體練團。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王施文彬今天為了第5屆「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會練團，與張秀卿、王彩樺、陳孟賢齊聚，搶先合唱經典歌曲《傷心酒店》。施文彬忍不住爆料張秀卿當年超級大牌：「那時候她是超級天后，中南部的建商老闆都開名車接送，我們男歌手只有羨慕的份！」

台語歌王施文彬受訪吐露近況。（記者陳奕全攝）台語歌王施文彬受訪吐露近況。（記者陳奕全攝）

施文彬已經3年沒有發片，被譽為「電競教父」的他受訪吐露近況，提到這幾年都有在創作，只是想放慢腳步，而他身為台灣電競協會理事長，更笑說現在遊戲是主業，音樂才是副業。熱愛電玩的施文彬，每天花3、4小時開遊戲實況，化身為實況直播主，坦言收入還不錯。

施文彬5月將在高流演出，不忘向歌迷透露好消息，希望明年舉辦個人演唱會，目前正著手構思歌單，請大家拭目以待。此外，演藝圈閃兵議題延燒，施文彬近日曬出與兒子的合照，自豪分享大兒子順利退伍，直言：「孩子有當兵我很光榮！」透露兒子早已經考上老師，退伍隔天便無縫接軌回到學校任教。

張秀卿（右）這次則要跟王彩樺合體演出，預告將為藍寶石設計專屬橋段。（記者陳奕全攝）張秀卿（右）這次則要跟王彩樺合體演出，預告將為藍寶石設計專屬橋段。（記者陳奕全攝）

此外，張秀卿這次則要跟王彩樺合體演出，預告將為藍寶石設計專屬橋段。張秀卿表示：「剛剛彩排只發揮了三分功力，正式表演絕對火力全開！」王彩樺則透露造型將極盡性感，不忘喊話：「單身的阿公、叔叔們聽好，到時候會讓大家隱約看到『壽桃』，順便幫大家『慶生』！」

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