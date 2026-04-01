北流董事長黃韻玲畢業了！接棒是「他」驚人背景曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕台北流行音樂中心4月1日喜迎六週年，同時迎接第三屆董監事上任，揭曉新任董事長由梁序倫接棒。北流董事長黃韻玲卸任且完成階段性任務，感性表示：「因為音樂，我一路走到今天。」

北流新舊任董事長交接印信。（臺北流行音樂中心提供）

黃韻玲坦言，如何讓下個世代愛音樂的年輕人，走得更順一點、更有機會被看見，也更有勇氣走進這個產業，是她常常在思考的事情。「北流不只是現在，更是最『靠近未來的地方』，在新團隊的帶領下，他一定會繼續長大，好事也會繼續發生。無論在哪裡，我一定都會繼續支持著北流，這個大家用盡心血及愛耕耘的地方」。

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她六年任內注重產業傳承，積極推動人才扶植，首推北流演唱會學院打造幕前幕後專業人才，同時主動拓展國際合作，包含韓國釜山國際搖滾音樂節、泰國大山音樂節等，近年推動辦理「TAIPEI MUSIC EXPO臺北音樂博覽會（TMEX）」及延伸開展的「JAM JAM ASIA亞洲音樂節（JJA）」，集結台灣及國際音樂品牌參與，首屆辦理超過8.5萬人次到訪，成功將台北打造成亞洲流行音樂的重要樞紐。

堅實軟硬基礎之後，北流即將開啟下一階段任務，新任梁序倫董事長將自115年4月1日起就任，以其深厚的流行音樂產業資歷與行政管理經驗，未來將帶領北流持續深化文化內容、強化產業鏈結、拓展國際交流，並積極面對新世代音樂產業之挑戰與轉型契機。

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