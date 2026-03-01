自由電子報
娛樂 最新消息

神隱4個月！ 王子、粿粿現蹤廣澤宮祈福

王子（左起）、毛弟和粿粿大年初六曾一起現身廣澤宮的開工團拜。（讀者提供）王子（左起）、毛弟和粿粿大年初六曾一起現身廣澤宮的開工團拜。（讀者提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕粿粿和「王子」邱勝翊歷經「粿王風暴」後已4個月沒有公開露面，大年初六有信徒看到兩人參加大溪鳳山寺廣澤宮的開工團拜，聽到宮主賴銘偉說向文昌帝君擲筊求乖乖可以保佑簽合約順利，兩人還特別排隊去擲筊，粿粿成功拿到乖乖，似乎也為她和范姜彥豐的離婚官司求得一個心安。

神隱4個月！ 王子、粿粿現蹤廣澤宮祈福廣澤宮的宮主賴銘偉說王子和粿粿都是信徒，就是如常來拜拜。
（翻攝自臉書）

兩人擲筊求文昌帝君庇佑 宮主賴銘偉低調回那天藝人很多

由賴銘偉擔任宮主的廣澤宮近幾年來香火旺盛，有很多藝人成為廣澤尊王的信徒。大年初六，廣澤宮舉辦開工團拜，鄭怡、柯大堡、初孟軒、陳大天、劉樸等多位藝人參加，王子、毛弟和粿粿也一起現身團拜行列。

粿粿（左）和王子在「粿王風暴」後已4個月沒有公開露面。（翻攝自IG）粿粿（左）和王子在「粿王風暴」後已4個月沒有公開露面。（翻攝自IG）

戴著黑框眼鏡的王子和戴著黑色口罩、棒球帽的粿粿雖然刻意保持低調，但仍引起其他信徒注意。尤其這也是兩人自發生「粿王風暴」神隱4個月之後，首度一起公開露面，一舉一動自然受到關注。當宮主賴銘偉說不是只有學生才需要拜文昌帝君，平常簽合約也需要文昌帝君的庇佑，王子、毛弟和粿粿馬上跟著去排隊擲筊，不過只有粿粿擲筊成功拿到乖乖。

王子、毛弟和粿粿在廣澤宮大約待了3小時才離去，據了解，王子和毛弟過年前也曾參加廣澤宮的尾牙，協助請神尊開光，王子並沒有因為「粿王風暴」影響形象而被排拒。

宮主賴銘偉表示，其實那些都是個人的事情，宗教信仰是很生活化的，到廟裡可以提供抑制釋放跟心靈、情緒的癒療，只要求得心靈安定，各方面的事件都能迎刃而解。

點圖放大body

