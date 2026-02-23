自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本樂壇震驚！LUNA SEA鼓手7次手術不敵癌症 真矢享年56歲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「LUNA SEA」月之海在日本時間23日凌晨發表聲明，宣布鼓手真矢在2月17日病逝，享年56歲，震驚日本樂壇。聲明中指出，真矢在2020年被診斷出大腸癌4期，去年又發現腦部腫瘤，在接受7次的手術以及治療之後，56年的人生謝幕。

LUNA SEA的真矢不敵病魔逝世，享年56歲。（翻攝自X）LUNA SEA的真矢不敵病魔逝世，享年56歲。（翻攝自X）

LUNA SEA透過官方X發出訃告，透露真矢以3月能夠再次敲響鼓聲為目標，努力復原中，遺憾病情突然急轉直下，很倉促地踏上旅程。

「生前，真矢說過『5個人一定要再次重返舞台』，他比誰都相信自己會重新站起來，勇敢面對病魔，他不屈不撓的精神，到最後都沒有放棄，他那宛如太陽的笑容，是我們所有成員以及所有工作人員的希望之光。」聲明中寫道。

LUNA SEA的真矢逝世。（翻攝自官方X）LUNA SEA的真矢逝世。（翻攝自官方X）

聲明繼續指出：「他在超過35年的歲月中，持續刻劃出的靈魂節奏，以及對音樂深深的愛，今後也將在LUNA SEA的故事之中，永遠不會停止。對於一直以來溫暖支持真矢的所有歌迷，我們致上由衷的深深感謝。」

LUNA SEA官方社群發出訃告，宣布真矢已經過世。（翻攝自X）LUNA SEA官方社群發出訃告，宣布真矢已經過世。（翻攝自X）

至於真矢的葬禮，會依循家屬的意願，僅開放至親家屬參與，不過之後也會安排一個空間讓粉絲追思道別，詳細情形會再另外通知。最後寫道：「此刻若能與我們團員一同祈願真矢的靈魂安息，將是我們最大的欣慰。」署名為LUNA SEA的成員RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中