日本樂壇震驚！LUNA SEA鼓手7次手術不敵癌症 真矢享年56歲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「LUNA SEA」月之海在日本時間23日凌晨發表聲明，宣布鼓手真矢在2月17日病逝，享年56歲，震驚日本樂壇。聲明中指出，真矢在2020年被診斷出大腸癌4期，去年又發現腦部腫瘤，在接受7次的手術以及治療之後，56年的人生謝幕。

LUNA SEA的真矢不敵病魔逝世，享年56歲。（翻攝自X）

LUNA SEA透過官方X發出訃告，透露真矢以3月能夠再次敲響鼓聲為目標，努力復原中，遺憾病情突然急轉直下，很倉促地踏上旅程。

「生前，真矢說過『5個人一定要再次重返舞台』，他比誰都相信自己會重新站起來，勇敢面對病魔，他不屈不撓的精神，到最後都沒有放棄，他那宛如太陽的笑容，是我們所有成員以及所有工作人員的希望之光。」聲明中寫道。

LUNA SEA的真矢逝世。（翻攝自官方X）

聲明繼續指出：「他在超過35年的歲月中，持續刻劃出的靈魂節奏，以及對音樂深深的愛，今後也將在LUNA SEA的故事之中，永遠不會停止。對於一直以來溫暖支持真矢的所有歌迷，我們致上由衷的深深感謝。」

LUNA SEA官方社群發出訃告，宣布真矢已經過世。（翻攝自X）

至於真矢的葬禮，會依循家屬的意願，僅開放至親家屬參與，不過之後也會安排一個空間讓粉絲追思道別，詳細情形會再另外通知。最後寫道：「此刻若能與我們團員一同祈願真矢的靈魂安息，將是我們最大的欣慰。」署名為LUNA SEA的成員RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J。

