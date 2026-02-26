廖筱君隔25年回民視！曝「賣房燒2千萬積蓄」近況曝光

廖筱君時隔25年回民視推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》將於3／29晚間九點首播。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕廖筱君時隔25年回民視推出紀錄片《韌性之島 台灣紀實》將於3／29晚間九點首播，今（26）日舉辦發布記者會，廖筱君領軍擔任製作人兼主持人，直擊台灣六大核心議題：罷免志工、詐騙、反滲透、少子化、在台香港人、台東獵人學校等，而她這四年也有經營YouTube頻道《筱君台灣PLUS》，累積51萬訂閱，更透露為了頻道燒了她2千萬積蓄，還曾為此賣房過。

廖筱君的頻道《筱君台灣PLUS》擁有大批忠實觀眾。（記者陳奕全攝）

廖筱君的頻道《筱君台灣PLUS》擁有大批忠實觀眾，目標在明年可以邁向百萬，她也感謝海內外民眾支持，不過也坦言儘管訂閱成績不錯，但頻道至今仍未回本，且若只靠分潤收益鐵定會餓死，笑說身邊的企業家朋友都很關心她的收入，也坦言這4年來燒了應該有2千萬積蓄，「哥哥姐姐也都很關心，他們是苦主也是金主」但也堅定表示從不後悔進入媒體圈。

而她過去曾主持三立政論節目《新台灣加油》長達13年，聽聞節目將要熄燈，她也坦言相當不捨，「因為那個地方就是有我跟台灣觀眾非常深刻的共同記憶，是一個非常優秀的團隊」，至於未來是否可能回歸電視台做政論節目，廖筱君沒有把話說死，「新聞人的麥克風從來沒有關掉過，只要有需要我都會義無反顧投入」。

