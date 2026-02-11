自由電子報
九把刀拍功夫 不出事當共識 柯震東讚替身與保護措施完整

劉冠廷（左起）、柯震東、王淨、戴立忍和朱軒洋出席《功夫》首映，眾人擺出Team Taiwan「胸前畫框」手勢，展現高昂士氣。（記者潘少棠攝）劉冠廷（左起）、柯震東、王淨、戴立忍和朱軒洋出席《功夫》首映，眾人擺出Team Taiwan「胸前畫框」手勢，展現高昂士氣。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀執導動作鉅作《功夫》昨首映，該片因有大量武打動作戲，加上日前台劇《豆腐媽媽》爆拍攝意外，主要演員談到電影拍攝的安全共識，直說並非是口號。

《功夫》出品人黃立成（左）和導演九把刀喊話《功夫》順利大賣。（記者潘少棠攝）《功夫》出品人黃立成（左）和導演九把刀喊話《功夫》順利大賣。（記者潘少棠攝）

柯震東表示《功夫》打戲每場都很辛苦，笑說這可能是少數「拍完只想待在家」的電影；他點名韓國動作團隊很清楚演員的極限，替身與保護措施都安排得很完整，表示劇組在所有環節都不馬虎。

飾演「師父」的戴立忍指出，《功夫》大量使用器械輔助打鬥，有賴劇組分工細，讓實際拍攝變得順利；他接著爆料，有天在基隆低溫拍戲，換鏡頭時看到柯震東早就鋪好長椅、蓋被子躺平，直呼超羨慕，柯震東立刻接話：「知道要打很多天，所以就自己帶躺椅。」逗樂全場。

九把刀直言《功夫》從一開始就把「不出事」當成共識，透露現場甚至有讀者贊助按摩服務，演員只要有空就能做肌肉修復，「大家用得很開心，也真的有幫助。」

身為片中少數女性的王淨，在首映現場顯得又緊張又興奮，坦承拍片最大壓力不是危險，而是「打戲看起來不能太遜色」，自招下腰的部分有惡補，甚至被建議去上瑜伽課。

劉冠廷談起飾演的反派「藍金」，形容角色「冷冷的、怪怪的」，造型對入戲幫助很大，還笑說這次算是少數沒有扮醜的作品；和劉冠廷對戲最多的戴立忍大讚他的古裝扮相，「臉細、單鳳眼，很少看到這麼適合古裝的演員，古今皆宜。」《功夫》2月13日在台上映。

