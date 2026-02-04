自由電子報
娛樂 最新消息

五月天3月回到香港那一天 瑪莎憶凡人二重唱伴青春

五月天的香港之約將提前到3月舉辦演唱會。（相信音樂提供）五月天的香港之約將提前到3月舉辦演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天已連續多年和香港粉絲有「5月之約」，不過今年提早了，昨宣布3月24日至28日期間，將到香港啟德主場館舉辦4場「回到那一天」演唱會，歌迷都充滿期待，至於提前開唱原因，唱片公司表示主要是場地檔期因素。此外，瑪莎到音樂串流平台選播袁惟仁歌曲，大讚他的創作總是能寫出很細微的心情。

瑪莎在音樂平台分享袁惟仁創作的歌曲。（相信音樂提供）瑪莎在音樂平台分享袁惟仁創作的歌曲。（相信音樂提供）

除了開演唱會讓歌迷現場感受音樂魔力，五月天阿信和瑪莎也會不定時到KKBOX分享自己喜歡的音樂，前天知名音樂人袁惟仁病逝，瑪莎特別選播眾多由袁惟仁創作，寫給其他歌手或自己演唱的歌曲，並談到：「看到新聞的時候，雖然不算意外，但還是覺得難過，畢竟他的作品也影響了自己不少。」

瑪莎選放袁惟仁創作的《旋木》、《夢醒了》等諸多歌曲，並談到袁惟仁和莫凡所組的凡人二重唱，真的是他高中時期很重要的回憶，他們的專輯也是自己隨身聽裡循環播放的歌曲，「那陣子甚至還去過幾個民歌餐廳，就為了聽凡人二重唱的吉他以及合聲。」

過去袁惟仁在很多選秀節目裡擔任過評審，經典口頭禪「加油！好嗎？」至今仍讓許多參賽歌手難以忘懷，瑪莎幽默說：「不是誰都有資格可以說『加油！好嗎？』」對袁惟仁的專業給予肯定。

另外瑪莎也談到，袁惟仁的歌詞文字使用方式和李宗盛滿相似，但少了犀利，多了些柔軟和溫柔，他很欣賞袁惟仁歌詞不會堆疊華麗的詞藻或艱澀的意境，雖以散文般平鋪直敘，卻能傳達細微心境。

點圖放大body

