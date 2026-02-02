自由電子報
娛樂 最新消息

大S離世週年！具俊曄緊牽S媽 小S墨鏡遮紅眼哀戚現身

具俊曄駝色大衣消瘦現身，雨中一路緊牽S媽。（記者潘少棠攝）具俊曄駝色大衣消瘦現身，雨中一路緊牽S媽。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「大S」徐熙媛離世至今屆滿一週年，今（2）日下午2點，其長眠地金寶山「碑林名人區」舉行了由老公具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式。儘管現場陰雨連綿、氣氛肅穆哀戚，大S的至親好友仍悉數到場，具俊曄稍早緊牽S媽，小S、許雅鈞，黑范夫婦一同前往揭幕現場。

下午2點儀式開始前，具俊曄被捕捉到身穿一襲駝色長版大衣，神情肅穆且身形明顯消瘦。在朦朧細雨中，他一手撐著黑傘，另一手則緊緊挽著S媽的手，兩人步履緩慢地步入會場，眼中盡是不捨。自大S病逝後，具俊曄宣布全面停工，幾乎天天前往金寶山守護亡妻，這座雕像更由他親自監工，細節處處藏著對妻子的深情密碼。

蔡康永、黑人范范現身。（記者潘少棠攝）蔡康永、黑人范范現身。（記者潘少棠攝）

大S逝世週年！具俊曄、小S全家集結金寶山。（讀者提供）大S逝世週年！具俊曄、小S全家集結金寶山。（讀者提供）

小S戴著黑色墨鏡，走在濕滑的金寶山步道時，小S神色凝重地挽著老公許雅鈞的手臂，許雅鈞則在一旁體貼地為她撐起大黑傘遮雨，夫妻倆在細雨中相互扶持。好友「黑人」陳建州與「范范」范瑋琪夫婦也撐著黑傘現身，眾人神情凝重。

隨後，與大S交情匪淺的蔡康永、吳佩慈以及製作人B2也陸續抵達現場。目前揭幕儀式現場已準備就緒，主雕像被粉色布幔緊緊覆蓋。家屬希望以低調、平靜的方式完成儀式，讓大S在家人與摯友的守護下，永遠常駐在金寶山中。

