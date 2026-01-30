《陽光女子》逆襲 唱破3億大關

《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）

記者許世穎／專題報導

台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，不僅以「現象級電影」之姿穩坐全台票房冠軍，前天全台票房正式突破3億元，今日更將一舉挺進台灣影史台片票房前10名。從首週成績平平，到後續爆發式成長，這部作品以罕見走勢寫下近年最具代表性的票房奇蹟。

《陽光女子合唱團》憑著好口碑持續創造票房奇蹟，也讓該片成為「現象級電影」。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》於去年耶誕節先行推出口碑場，票房約301萬元；正式上映後碰上跨年假期，首週5天票房約741萬元，僅排名第4。第二週末雖上升至第2名，但真正的轉捩點出現隔天週一（12日），電影首度登上全台票房冠軍，並在上映第三週創下罕見的「平日到週末、單日票房天天成長」走勢，之後一路連霸至今。

這波逆轉關鍵，來自紮實而持續發酵的好口碑，還有戲院在初期票房尚未亮眼時選擇穩住場次，讓觀眾有足夠時間發現這部作品。隨後社群平台上大量出現「看片前不相信、看片後哭到爆」的分享影片與照片，宛如掀起一場「挑戰自己會不會哭」的自發性串聯，迅速擴散討論熱度。

有趣的是，電影熱賣期間陸續出現晚間與深夜場次場場爆滿的現象，原來不少上班族、櫃姐等觀眾只能在下班後進戲院觀影，也讓票房動能得以延續。如今單日票房動輒突破千萬，影人出席映後活動更是一票難求，不少影迷為了蒐集喜愛角色的海報，甚至特地選購該演員出席的場次。

導演林孝謙也頻繁與觀眾互動，每週末幾乎都有影人到場謝票，並不斷設計新驚喜回饋粉絲，讓觀影體驗成為一種「正在發生的事件」。他昨在社群分享破3億喜訊，感性表示：「陽光女子們來自五湖四海，各自不同、形形色色，但只要願意站出來，陽光就能平等地照耀在每個人身上。」這份情感共鳴，正是電影得以創造票房奇蹟的核心原因。《陽光女子合唱團》持續在台上映中。

