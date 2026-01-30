自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子》逆襲 唱破3億大關

《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房突破3億，導演林孝謙（前排左二）透露謝票有驚喜。（壹壹喜喜提供）

記者許世穎／專題報導

台片《陽光女子合唱團》全台持續狂賣，不僅以「現象級電影」之姿穩坐全台票房冠軍，前天全台票房正式突破3億元，今日更將一舉挺進台灣影史台片票房前10名。從首週成績平平，到後續爆發式成長，這部作品以罕見走勢寫下近年最具代表性的票房奇蹟。

《陽光女子合唱團》憑著好口碑持續創造票房奇蹟，也讓該片成為「現象級電影」。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》憑著好口碑持續創造票房奇蹟，也讓該片成為「現象級電影」。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》於去年耶誕節先行推出口碑場，票房約301萬元；正式上映後碰上跨年假期，首週5天票房約741萬元，僅排名第4。第二週末雖上升至第2名，但真正的轉捩點出現隔天週一（12日），電影首度登上全台票房冠軍，並在上映第三週創下罕見的「平日到週末、單日票房天天成長」走勢，之後一路連霸至今。

這波逆轉關鍵，來自紮實而持續發酵的好口碑，還有戲院在初期票房尚未亮眼時選擇穩住場次，讓觀眾有足夠時間發現這部作品。隨後社群平台上大量出現「看片前不相信、看片後哭到爆」的分享影片與照片，宛如掀起一場「挑戰自己會不會哭」的自發性串聯，迅速擴散討論熱度。

有趣的是，電影熱賣期間陸續出現晚間與深夜場次場場爆滿的現象，原來不少上班族、櫃姐等觀眾只能在下班後進戲院觀影，也讓票房動能得以延續。如今單日票房動輒突破千萬，影人出席映後活動更是一票難求，不少影迷為了蒐集喜愛角色的海報，甚至特地選購該演員出席的場次。

導演林孝謙也頻繁與觀眾互動，每週末幾乎都有影人到場謝票，並不斷設計新驚喜回饋粉絲，讓觀影體驗成為一種「正在發生的事件」。他昨在社群分享破3億喜訊，感性表示：「陽光女子們來自五湖四海，各自不同、形形色色，但只要願意站出來，陽光就能平等地照耀在每個人身上。」這份情感共鳴，正是電影得以創造票房奇蹟的核心原因。《陽光女子合唱團》持續在台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中