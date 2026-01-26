自由電子報
娛樂 最新消息

寒假快來動漫展 親子秒入二次元

《航海王》動畫特展入口可見草帽海賊團一行人等身人形迎賓。（時藝多媒體提供）《航海王》動畫特展入口可見草帽海賊團一行人等身人形迎賓。（時藝多媒體提供）

記者廖俐惠／專題報導

台灣熱愛動漫的人不少，隨著寒假到來，大朋友、小朋友或許能夠攜手一同看展覽，像是長壽動漫作品《航海王》，或是《咒術迴戰》，甚至連《吉伊卡哇》都在台北成立常設店，適合假期親子同樂。

超巨型「五檔魯夫」在科教館震撼登場。（時藝多媒體提供）超巨型「五檔魯夫」在科教館震撼登場。（時藝多媒體提供）

巨型魯夫飛躍科教館 草帽小子率隊迎賓

紀念動畫《航海王》播出25週年，該展覽首度移師海外展演，此次亮點是超巨型「五檔魯夫」飛躍科教館大廳，非常值得拍照打卡紀念。展區內還分為四大主題，包括以「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭篇區」及「新四皇區」。

一進場就能看到草帽小子一行人的等身人形迎賓，讓你拍好拍滿，接著現場還展出珍貴的幕後手稿，「雙翼」索隆、香吉士的戰鬥場景也原汁原味呈現，展覽限定播映達2分30秒魯夫對決海道的最終激戰影片，讓你沉浸在動畫的魅力之中。此外，展區中最有趣的莫過於新型和平主義者熾天使「S-蛇」，搭配AR互動實境體驗，只要掃瞄就會出現「愛心」，大家不妨用手機來試試看。

◆ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展出時間：1月10日至4月6日 除夕休館、週一不休館

展出地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

粉絲快來被「麥基」一口吃掉。（曼迪提供）粉絲快來被「麥基」一口吃掉。（曼迪提供）

東卍最後世界降臨 復仇者展北高串聯

《TOKYO 卍 REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界》以高雄、台北串聯的形式，讓全台「東卍」粉絲都能感受到作品的魅力。此次作者專程為展覽設計11名角色新造型立牌，還有花垣武道（武稻）和佐野萬次郎（麥基）的豪華等身服裝，此外兩人的漫畫名場面也以黑白等身大模型方式呈現，絕對是要停下腳步一探究竟的。

五顏六色的11名角色立牌令人目不轉睛。（曼迪提供）五顏六色的11名角色立牌令人目不轉睛。（曼迪提供）

現場還有麥基的「毛巾」，凡走過的人都要「摸」一下，體會觸感。另外，特別於黑板手繪的角色解說黑板，以及將近100件的複製原畫、原創廣播劇專區，另外三面大型螢幕構成的「卍天黑劇場」及未曾於原著漫畫中出現的「卍天黑大決戰」全新體驗展區，等你來探險了。

黑板繪有角色關係圖，讓你一看就懂。（曼迪提供）黑板繪有角色關係圖，讓你一看就懂。（曼迪提供）

◆東京卍復仇者展 最後的世界線

展出時間：高雄場即起至2月22日、台北場即起至3月8日

展出地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館

新光三越台北信義新天地A11 6樓信義劇場

《葬送的芙莉蓮》特展重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指。（木棉花提供）《葬送的芙莉蓮》特展重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指。（木棉花提供）

跟著芙莉蓮去冒險 挑戰一級魔法使

《葬送的芙莉蓮》主題展覽，將帶領大家置身於勇者一行人的旅途，以各種角度欣賞作品世界的細節。展覽分成五大主題，包括「序章」、「全新冒險的開始」、「葬送的芙莉蓮」、「僧侶與鏡蓮華」及「一級魔法使測驗」。

入口拍照區就提供了芙莉蓮與費倫的手杖、修塔爾克的戰斧，讓粉絲們能夠挑選喜愛的道具擺拍打卡，現場還設置「勇者欣梅爾」的雕像拍照區，讓我們一起成為勇者吧！另一亮點則是重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指的名場面，勢必吸引許多粉絲駐足拍照。

《葬送的芙莉蓮》特展讓觀眾能近距離回味作品中感動人心的橋段，以及角色間深厚的羈絆。（木棉花提供）《葬送的芙莉蓮》特展讓觀眾能近距離回味作品中感動人心的橋段，以及角色間深厚的羈絆。（木棉花提供）

此外如果你很有自信，不妨一起接受「一級魔法使測驗」的考驗，回顧芙莉蓮與費倫的考試挑戰，現場並設有「挑戰寶箱怪！」拍照區，親自體會芙莉蓮驚呼「好黑！好可怕」的經典畫面。

◆葬送的芙莉蓮特展

展出時間：1月3日至4月6日 除夕休館、週一不休館

展出地點：國立臺灣科學教育館7樓東側特展室

五條悟等身模型帥氣登場，是全場暴動的亮點。（聯合數位文創提供）五條悟等身模型帥氣登場，是全場暴動的亮點。（聯合數位文創提供）

回味五條悟各種英姿 原畫分鏡咒具全公開

此次展覽將讓粉絲親眼見證《劇場版 咒術迴戰 0 》誕生過程，現場展示出大量原畫、分鏡手稿以及角色設定稿，這些皆是首度在台北公開。此外，劇中角色的咒物、咒具，包括乙骨憂太的「武士刀」以及與祈本里香的「定情戒指」等等都會在現場展出，等待你一探究竟。

喜歡五條悟、夏油傑的朋友也千萬不要錯過，現場展示「最強的兩人」的制服，還有夏油傑的袈裟，不過堪稱「鎮展之寶」非五條悟1:1等身模型莫屬，重現五條悟拉下眼罩的瞬間，搭配後方螢幕同步播放的動畫片段，讓粉絲能近距離一同回味「五條老師」在作品中的各種英姿，將讓粉絲陷入瘋狂。

乙骨憂太對決夏油傑的名場面，以巨型投影打造沉浸式體驗。（聯合數位文創提供）乙骨憂太對決夏油傑的名場面，以巨型投影打造沉浸式體驗。（聯合數位文創提供）

◆咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇

展出時間：即起至4月6日 除夕休館

展出地點：松山文創園區 多功能展演廳

垂耳兔玩偶吊飾是台北常設店的特色，受到熱烈歡迎。（0% TAIPEI提供）垂耳兔玩偶吊飾是台北常設店的特色，受到熱烈歡迎。（0% TAIPEI提供）

吉伊卡哇駐站台北 要進場先抽券

有別於上述展覽，超人氣動漫「吉伊卡哇」竟然在台北開設常設店，相當受歡迎，至今仍需要上網抽券，才能進場消費。常設店外觀以粉紅色系打造，巨型吉伊卡哇在店外迎賓，店門也設計成吉伊卡哇的造型，一進門就能看到吉伊卡哇、小八貓、兔兔打招呼，實在有夠卡哇依。

吉伊卡哇在台北開常設店，巨型吉伊卡哇迎賓。（0% TAIPEI提供）吉伊卡哇在台北開常設店，巨型吉伊卡哇迎賓。（0% TAIPEI提供）

現場商品琳瑯滿目，娃娃種類相當多，最新冬季新品與日本幾乎同步開賣，包括新年節慶系列、2026年馬年主題新品等等，還可以買一隻「金色的小八貓」當作招財貓，既招財運又可愛。

◆吉伊卡哇台北常設店

展出地點：台北市中山區長安西路19號

