娛樂 最新消息

《一戰再戰》大4喜金球獎大贏家 甜茶打敗李奧納多奪影帝

《一戰再戰》拿下金球獎4大獎，成為大贏家。（華納兄弟提供）《一戰再戰》拿下金球獎4大獎，成為大贏家。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎昨揭曉，由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》以音樂或喜劇類最佳影片、最佳導演、女配角、劇本等4項大獎成為電影類大贏家。李奧納多狄卡皮歐憑該片再度角逐音樂或喜劇類影帝，最後輸給《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅。

提摩西夏勒梅憑《橫衝直闖》獲得金球獎音樂或喜劇類影帝，成為該獎最年輕得主。（法新社）提摩西夏勒梅憑《橫衝直闖》獲得金球獎音樂或喜劇類影帝，成為該獎最年輕得主。（法新社）

這是甜茶第五度入圍、首度稱帝，也成為該獎最年輕得主。他致詞時表示，從小父親教育他永遠要對擁有的一切心懷感激，因此過去空手離開典禮，他也能抬頭挺胸，「如果我說那些經歷沒有讓此刻更加甜美，那我就是在說謊。」之後不忘感謝導演賈許沙夫戴的信任，提及父母和「伴侶」時，鏡頭立刻帶到台下的凱莉詹娜。

蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》在金球獎音樂或喜劇類封后，上台時笑說在片中沒有唱歌。（歐新社）蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》在金球獎音樂或喜劇類封后，上台時笑說在片中沒有唱歌。（歐新社）

威尼斯、柏林雙料影后蘿絲拜恩則以《媽的踹爆你》中瀕臨崩潰邊緣的母親一角，榮獲生涯首座金球獎，在音樂或喜劇類封后，上台時笑說：「我當然完全沒有準備任何感言，我在這部電影裡也沒有唱歌。真的非常感謝，這一切太令人震驚了！」

華格納莫拉以《這不只是個間諜故事》獲得金球獎劇情類影帝，成為首位在此類別獲獎的巴西演員。（路透）華格納莫拉以《這不只是個間諜故事》獲得金球獎劇情類影帝，成為首位在此類別獲獎的巴西演員。（路透）

劇情類方面，巴西男星華格納莫拉以《這不只是個間諜故事》獲得影帝，成為首位在此類別獲獎的巴西演員；潔西伯克利則憑《哈姆奈特》封后，該片也一舉拿下劇情類最佳影片。至於最佳男女配角則分別由《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉以及《一戰再戰》堤亞娜泰勒奪得。

潔西伯克利憑《哈姆奈特》拿下金球獎劇情類影后，該片也獲得劇情類最佳影片。（路透）潔西伯克利憑《哈姆奈特》拿下金球獎劇情類影后，該片也獲得劇情類最佳影片。（路透）

Netflix熱門動畫《Kpop 獵魔女團》拿下最佳動畫，片中傳唱金曲《Golden》也獲最佳原創歌曲肯定，歌曲原唱兼創作者之一EJAE領獎時含淚致詞，曾夢想成為K-pop偶像卻遭拒的她鼓勵其他被拒絕的人，更引用歌詞作結：「永遠不嫌晚，你都能像天生注定那樣閃耀。」

此外，影集類最大贏家則是《混沌少年時》，共獲得最佳迷你劇集或電視電影、最佳迷你劇集或電視電影男主角、最佳男配角及最佳女配角4項大獎。

