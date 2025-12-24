阿信跌落舞台報平安 珍惜同台F3 回歸五月天

阿信不想讓歌迷擔心，強調自己一切平安。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由阿信聯手F4成員言承旭、吳建豪、周渝民舉辦的「F￼FOREVER恆星之城」，前晚落幕，最終場阿信意外跌落舞台，引起全場驚呼，昨阿信則幽默談到：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好！」網友則翻出之前任賢齊給阿信的提醒，希望他多保重。

「恆星之城」演唱會落幕，阿信（右）珍惜和「F3」的同台情誼。（相信音樂提供）

任賢齊曾談到，阿信總是想把責任扛好，想把溫暖傳下去，但他提醒阿信：「保重自己，不只是為你，也是為所有你愛的人，愛你的人。」網友希望阿信經過這次意外，要更把任賢齊的話牢記心中。

前晚阿信是和「F3」合唱五月天歌曲《派對動物》時摔下舞台，重新上台後，他向3位夥伴「索吻」，演唱會結束後他笑稱自己是「史上第一個集全F3的吻的男人。」另外為了讓粉絲安心，他也去醫院檢查，回報「一切平安！」

阿信極力促成F4合體，讓《流星花園》粉絲相當感動，他也透露：「這一個多月，我唱了22場演唱會，為了這4個夜晚，我確實用盡夾縫中所有時間與能力，但我必須說，我很開心，更是榮幸。」他也感性致謝F4所有成員，包括未能參與演出的朱孝天，並吐露頂替朱孝天站上台的原因：「是因為我不忍心讓這四面台，始終空著一個角落，不忍心讓他們3人，獨自承受所有壓力。」粉絲聽了直呼感動。

接下來阿信將回歸五月天，12月27日起到台中洲際棒球場舉辦6場「回到那一天」新年快樂版演唱會，與粉絲一起開心跨年。

