娛樂 最新消息

2025演藝圈大事紀 黃明志捲命案最震驚 江蕙復出最驚喜 F4合體最轟動

五月天拱出F4合體躍上國際媒體，阿信（右起）和言承旭、吳建豪、周渝民一起完成4場演唱會也掀起話題。（相信音樂提供）五月天拱出F4合體躍上國際媒體，阿信（右起）和言承旭、吳建豪、周渝民一起完成4場演唱會也掀起話題。（相信音樂提供）

記者陽昕翰、張釔泠、陳慧玲／專題報導

江蕙回歸歌壇自曝罹癌，讓粉絲又心疼又欣喜。（寬宏提供）江蕙回歸歌壇自曝罹癌，讓粉絲又心疼又欣喜。（寬宏提供）

2025年演藝圈很震盪，馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅命案，事業跌落谷底，不過被控吸毒案情昨天出現逆轉，檢方公布他的尿檢呈陰性；經典男團F4重聚引爆回憶殺，儘管朱孝天缺席，幸有五月天阿信力挺重啟巡演，還有國寶級天后江蕙復出轟動全台灣，一再被敲碗加場。

此外也有憾事，二月大S在日本因為流感猝逝，方大同、顏正國、坣娜等多位藝人也因病離世；「閃兵案」從年初王大陸開始發酵，連續3波名單持續延燒，包括五堅情、棒棒堂、Energy三個正紅男團成員涉入，連大咖男星陳柏霖、修杰楷等均被起訴重挫形象。

演出最夢幻/江蕙復出260萬人搶票 阿信加入F4巡演飆火花

天后江蕙在引退10年後，終於在廣大歌迷期待下重返從小最熱愛的歌唱舞台，當時有超過260萬人登記搶票，她的回歸造成轟動，從7月11日至9月1日完成23場高規格、高評價的「無．有」演唱會，歷經抗癌成功，歌聲依舊實力滿滿，還因口耳相傳加碼圈粉許多年輕粉絲，明年2月20日大年初四開始，也將在春節期間安排5場安可場，用歌聲陪伴粉絲過新年。

曾因主演《流星花園》紅遍亞洲的F4，在阿信的極力促成下，今年兩度在五月天演唱會上合體，言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天的全員回歸，不僅讓粉絲感動落淚，也登上BBC等國際媒體，《流星雨》現場版MV點擊超過1221萬次。儘管朱孝天因理念問題未能與其他成員重啟新的巡演，但F3與阿信的全新搭檔依舊勾起情懷，4場演出近5萬張門票快速秒殺，加入周杰倫合唱的《恆星不忘Forever Forever》主題歌MV，更在5天內突破2千萬次觀看。

4天的演出下來，阿信與F3的互動充滿火花，引起熱烈迴響，言承旭甜誇阿信是「長腿信」，仔仔感謝阿信身兼數職，還願意跳下來幫他們實現夢想，阿信更打趣想加入F4，4人在台上擁抱的畫面成了最感人的畫面。

2025演藝圈大事紀 黃明志捲命案最震驚 江蕙復出最驚喜 F4合體最轟動黃明志捲網紅命案，昨在吸毒部分獲判無罪。（資料照）
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

事件最嚇人/黃明志翻車全面失業 吸毒案無罪

馬來西亞創作歌手黃明志今年遭遇出道以來最大「翻車」事件，捲入台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡的猝死案，現階段警方查不出他與命案有關連的證據，第3次被延長口頭保釋直到明年1月11日。然而事發當天他遭警方檢測驗出毒品陽性反應，儘管他自稱未涉毒，但形象大傷，自爆到明年底之前的工作全遭取消，近日隨著尿檢轉為陰性，吸毒案部分已獲判無罪。
2025演藝圈大事紀 黃明志捲命案最震驚 江蕙復出最驚喜 F4合體最轟動王大陸花錢閃兵案，卻牽出一堆閃兵的藝人。
（資料照）

話題最火熱/閃兵案連環爆 男團成員大咖男星被起訴

「閃兵案」持續延燒，最初是王大陸爆出花費360萬台幣找上「閃兵集團」偽造心臟病病歷，企圖規避兵役，被檢方依《偽造文書罪》起訴， 之後檢警擴大追查，陸續起訴陳零九、「棒棒堂」威廉與小杰、修杰楷、陳柏霖、「Energy」坤達與書偉等藝人，讓外界一片嘩然。

藝人捲入「閃兵案」不只毀個人事業，也對自身所在的團體造成了連帶損害，付出極大代價。陳零九所屬的「五堅情」因此「無限期休團」，下半年的新專輯計畫、工作中斷；「棒棒堂」才以《來吧！哪裡怕》風光拿下金鐘實境節目主持人獎，卻因威廉、小杰的案件，後續的演唱會計畫恐泡湯。風光復出的「Energy」今年以夯曲《星期五晚上》拿下金曲年度歌曲，也因坤達、書偉出事掀起波瀾。

大S、方大同、顏正國、坣娜相繼離世,粉絲悲痛。（資料照）大S、方大同、顏正國、坣娜相繼離世,粉絲悲痛。（資料照）

粉絲最不捨/大S 方大同 顏正國 坣娜相繼離世令人心碎

大S在2月與家人赴東京旅遊時不幸病逝，享年48歲。消息來得突然，親友與粉絲無不悲痛，與她結婚不到3年的韓星具俊曄，到現在仍承受著難以言喻的喪妻之痛，長期在墓園守護愛妻。

同月金曲歌王方大同也因為頑疾離開人世，享年41歲。經紀公司證實，他以積極態度與病魔奮戰5年，留下無數珍貴的音樂作品與圖畫小說，成為不朽的精神財富。他的遺作《夢想家》被視為「這趟旅程的回憶錄」，亦在今年的金曲獎獲得肯定。

此外，以《好小子》爆紅的顏正國與美聲天后坣娜在下半年因為肺腺癌相繼辭世。顏正國的妻子劉又甄感念他一生無畏、竭力與病痛抗爭。

坣娜低調抗癌多年，生前希望以居家安寧的方式走完最後路程，最終在丈夫薛智偉的陪伴下安詳離世，享年59歲。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

