胡瓜新節目對打康康 周末綜藝戰一觸即發

胡瓜（左）與康康節目面臨對打，雙方鬥嘴不影響好交情。（萬星傳播提供）

〔記者林欣穎、傅茗渝／台北報導〕胡瓜再度攜手康康、「歐弟」歐漢聲主持「鑽石舞台之夜」演唱會。雖然胡瓜在華視的新節目即將與康康「正面對打」，但兩人的兄弟情誼依舊不減。康康昨笑說自己是冒著被唸的風險前來站台，沒想到胡瓜當場爆料：「我原本想去上康康的節目，結果被拒絕！」坐在旁邊的康康瞬間語塞，無奈吐槽：「我是來這裡被羞辱的嗎？」兩位綜藝大哥互相拋接，笑果滿點。

胡瓜近期與陳亞蘭、歐弟在華視推出《週末最強大》，將與康康主持的中視《綜藝一級棒》、白冰冰的民視《超級冰冰Show》形成三強鼎立。綜藝收視戰一觸即發，就算私下感情再好，也得顧到電視台立場，胡瓜透露，他原本想上《一級棒》宣傳「鑽石舞台」卻被婉拒，還作勢拿起手機要秀「證據」。康康雖然瞬間尷尬，但馬上機智接招：「不然我們兩個一起去上《冰冰Show》啦！三台都看到我們。」一句話讓現場爆笑連連。

至於外界關心胡瓜與民視的合約動向，他僅低調表示不多談，「檯面上的消息很多都跟實際不一樣，你們不知道的事情太多了！」語氣似乎頗有怨言。另外，康康近期接下吳宗憲演唱會嘉賓，但因澳門場受香港大火影響延期。他不小心說溜嘴，透露演唱會將改至明年3月在TICC舉行，突漏口風嚇壞在場媒體，不過他老神在在笑說：「沒關係啦！不然他把我換掉嘛！」

