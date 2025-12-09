自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前主播張靖玲「宮鬥」遭9大過解僱 再告TVBS求償百萬又吞敗

TVBS前主播張靖玲。（資料照）TVBS前主播張靖玲。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕TVBS早前爆出古姓女主播遭三名女主播霸凌，被外界形容為「主播宮鬥劇」，其中被點名的前主播張靖玲因案遭調職為資深文字記者，後又因累積9大過遭解僱。張女不服，去年先提起民事訴訟，請求恢復主播職務與每月6萬多元薪資，但遭士林地方法院駁回；今年她再提起勞訴，主張公司程序失當並求償100萬元，法官審理後判決敗訴，並令她須負擔訴訟費用。

回顧案情，「T台主播宮鬥」於2022年5月曝光，3名女主播遭指控霸凌古姓主播。遭捲入風波的游姓主播認錯後留任、黃姓主播調組，張靖玲則被調為資深文字記者。張女不滿聲請勞資爭議，3度調解破裂，TVBS於當年5至9月間，以她未提供文字記者職務勞務、拒簽「職場行為改善通知書」等理由，將她記滿9大過並終止契約。

張女於前案訴訟中主張，游姓主播把隔離霜擠進古姓主播高跟鞋的行為，被公司錯誤認定為她所為；又認為公司未調查清楚便要求她改善、恣意調職。她同事否認「隨意碰觸、移動古姓主播桌上法陣器物」涉及惡意，強調這些僅為日常小事。

TVBS訴訟代理人則表示，游女證稱曾目睹張靖玲以剪刀損壞古姓主播毛衣，公司在調職前兩個月即向張女說明認定結果，並提供長達四個月、共九次改善機會，程序合法、調職具正當理由。

士林地院前案判決認定，張女曾趁古姓主播不在座位時，刻意損壞對方水晶球並關閉電腦，因此遭換座位；後續調任為文字記者則屬企業經營權限，並無違法。至於一次記9大過部分，法院認為雖缺乏正當理由，但張女長期拒絕提供文字記者勞務，經多次規勸仍未改善，最終解僱並無不當。

直至今年，張女再次提告，控訴公司調查程序瑕疵、影像證據不足，造成她名譽及工作權受損，向TVBS求償100萬元。不過士林地院審理後認為，張女主張無據，駁回其請求，並須負擔訴訟費用。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中