前主播張靖玲「宮鬥」遭9大過解僱 再告TVBS求償百萬又吞敗

〔記者劉詠韻／台北報導〕TVBS早前爆出古姓女主播遭三名女主播霸凌，被外界形容為「主播宮鬥劇」，其中被點名的前主播張靖玲因案遭調職為資深文字記者，後又因累積9大過遭解僱。張女不服，去年先提起民事訴訟，請求恢復主播職務與每月6萬多元薪資，但遭士林地方法院駁回；今年她再提起勞訴，主張公司程序失當並求償100萬元，法官審理後判決敗訴，並令她須負擔訴訟費用。

回顧案情，「T台主播宮鬥」於2022年5月曝光，3名女主播遭指控霸凌古姓主播。遭捲入風波的游姓主播認錯後留任、黃姓主播調組，張靖玲則被調為資深文字記者。張女不滿聲請勞資爭議，3度調解破裂，TVBS於當年5至9月間，以她未提供文字記者職務勞務、拒簽「職場行為改善通知書」等理由，將她記滿9大過並終止契約。

張女於前案訴訟中主張，游姓主播把隔離霜擠進古姓主播高跟鞋的行為，被公司錯誤認定為她所為；又認為公司未調查清楚便要求她改善、恣意調職。她同事否認「隨意碰觸、移動古姓主播桌上法陣器物」涉及惡意，強調這些僅為日常小事。

TVBS訴訟代理人則表示，游女證稱曾目睹張靖玲以剪刀損壞古姓主播毛衣，公司在調職前兩個月即向張女說明認定結果，並提供長達四個月、共九次改善機會，程序合法、調職具正當理由。

士林地院前案判決認定，張女曾趁古姓主播不在座位時，刻意損壞對方水晶球並關閉電腦，因此遭換座位；後續調任為文字記者則屬企業經營權限，並無違法。至於一次記9大過部分，法院認為雖缺乏正當理由，但張女長期拒絕提供文字記者勞務，經多次規勸仍未改善，最終解僱並無不當。

直至今年，張女再次提告，控訴公司調查程序瑕疵、影像證據不足，造成她名譽及工作權受損，向TVBS求償100萬元。不過士林地院審理後認為，張女主張無據，駁回其請求，並須負擔訴訟費用。

