娛樂 電視

安迪食道癌病逝 愛女林吟蔚曝他「生前惡習」：發現得很突然

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手林吟蔚自選秀節目《超級偶像》出道，近年她將多首膾炙人口的流行歌曲重新以台語詮釋，獲得廣大迴響；她也跨足戲劇領域，積極參與古裝電視劇的演出，演歌雙棲的她登上《聚焦2.0》分享自爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。

已故藝人安迪於2018年因食道癌病逝，林吟蔚回憶從前沒有「不要吃太燙」的觀念，爸爸生前又喜歡吃燙口的食物，加上抽菸、喝酒習慣，都成為罹患食道癌的風險。林吟蔚坦言其實父親身體狀況存在一段時間，只是那幾年剛好沒有安排檢查，導致發現得很突然，也藉此呼籲觀眾務必定期健檢，不要忽略身體的警訊。

林吟蔚用音樂創作表達對父親的思念。（年代提供）林吟蔚用音樂創作表達對父親的思念。（年代提供）

林吟蔚遺傳爸爸的演藝天分，能歌能演的她近年利用短影音在社群平台打響名號，她透露過去不管唱國語或英文，大家都覺得「會唱但不厲害」，直到她開始把《跳樓機》、《座位》等夯曲全部改編成台語版本，才意外找到屬於自己的風格。林吟蔚也特別在節目中深情獻唱王世堅的爆紅迷因《沒出息》，搭配溫柔嗓音將其瞬間變成動人情歌，讓現場來賓聽得如癡如醉。

今年35歲的林吟蔚坦言，自己不知不覺已邁入「高齡產婦」的年紀。兩年前在健康檢查中意外發現卵巢功能指數偏低，竟是「卵子沙漠」，讓她驚訝又心慌。今年她終於鼓起勇氣凍卵，為未來保留更多選擇。

