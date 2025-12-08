阿信沒放棄給「完整的流星」換來朱孝天嗆聲 爆料艾姐為促F4合體里程數激增內幕

阿信（右起）將和周渝民、吳建豪、言承旭展開巡演，對於沒法找齊F4完整成員，他也覺得遺憾。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，讓《流星花園》粉絲得到滿滿感動，F4的再度合體也登上國際媒體，原本期待F4重新回歸一起巡演並推出新歌，不料計畫出現變化，朱孝天因為理念不同，最後未能在計畫名單中，今（8日）他也透過影片在各大社群媒體發聲，提到自己被單方面斷了聯繫，還稱自己也是透過新聞才知道遭到「除名」。

對於未能促成言承旭、周渝民、吳建豪以及朱孝天「F4」原班人馬一起回歸舞台開唱，阿信前兩天還特別提到：「我會繼續努力，也許未來的旅程，還有機會給大家一場全員到齊的流星與煙花」，沒想到這個夢想卻快速被顛覆，朱孝天的指控，讓阿信粉絲覺得是「真心換絕情」。

朱孝天今透過影片指稱，自己被片面斷了聯繫。（翻攝自微博）

今天朱孝天的指控影片，片面指責相信音樂營運長「艾姐」對他潑髒水，但事實上唱片公司從頭到尾不曾對朱孝天口出惡言，許多指責和謾罵都是來自網友，因此他今天點名要「艾姐」高抬貴手，似乎有點讓唱片公司營運長揹黑鍋。

事實上昨晚阿信在直播時也特別提到，艾姐之前有心促成F4合體所做出的努力，阿信談到，由於F4成員分隔不同城市，因此這兩年來艾姐為了一一邀請F4重新回歸舞台，親自飛去各地方和團員溝通，阿信形容，艾姐累積的里程數，可以繞地球好幾圈，目的就是希望能留下青春美好的回憶。

向來低調的五月天經紀人「小肉包」，今也忍不住在社群發文「請回頭看看自己先唷。」被網友解讀為酸爆朱孝天，另外在微博也有網友留言問朱孝天，之前他在直播時提到艾姐聯繫他兩年，一直沒放棄，他被誠意打動了才同意和F4其他三位成員合體，怎麼今天反過來稱遭潑髒水？覺得他說詞前後矛盾。對於朱孝天今天的指控，相信音樂表示：「不予回應。」

