郭碧婷反骨豪門媳 自糗反差大

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭碧婷演出電影《小時代》在中國爆紅，2019年宣傳公視戲劇《魂囚西門》後，相隔6年，昨出席醫美代言活動，再度公開受訪。這6年間發生許多事，她和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，並生下一雙子女，向太常直播分享家務事，豪門生活備受矚目。

許多網友認為她和婆婆向太的氣質越來越像，她笑稱婆婆很大氣、富貴，並說自己其實從小到大，都被其他人以為家境富裕，「大家都覺得我很有錢、住在陽明山，但我出身在三重，家人開豆漿店的。」對於被稱氣質相似，她說：「可能一家人的感覺吧！」

她和一雙兒女都定居台灣，與她罹癌的爸爸比鄰而居，得以天天回娘家陪伴家人。然而也因「分居」，她和向佐頻傳婚變，被問夫妻怎維繫異地婚姻，她妙回：「我只在乎小孩有沒有跟他聯繫。」

郭碧婷坦言婚前就直白跟向佐說自己喜歡在台北生活，自認並非傳統「嫁雞隨雞」觀念，加上向佐這幾天剛好也在台灣陪小孩，郭碧婷很重視他和小孩的感情，「他們愛爸爸，若他沒打電話來，我會打過去罵他。」

而先前曾傳出她不靠婆家金援，癌父的醫療費、孩子的教育金都自己扛，她昨聽聞後解釋婆家對小孩很好，「婆婆有給很多錢錢」，還「向太上身」稱：「哎呀，這個粗俗的問題。」口吻頗為搞笑。

此外，她公公向華強曾捧紅許多大牌藝人，包括周潤發、李連杰、周星馳、劉德華、梅艷芳等，但他日前提到「這輩子唯一捧不起來的，竟是自己的親生兒子」，也就是向佐。

向華強提到向佐從英國留學回來後想拍電影，他看兒子5年來勤練武術，便斥資近20億為向佐開拍電影，苦嘆說：「替兒子開戲是我電影生涯中很大的敗筆，我虧了好幾個億啊！」最後將失敗原因歸咎於「驕傲輕敵」。

