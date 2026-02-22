自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

濱崎步還在氣！中國演出遭取消 發文狂拍1物超酸

日本女歌手濱崎步去年11月赴上海演出，卻在最後關頭遭官方取消，最後在「零觀眾」的情況下，獨自完成整場演出。（組合照，翻攝自IG）日本女歌手濱崎步去年11月赴上海演出，卻在最後關頭遭官方取消，最後在「零觀眾」的情況下，獨自完成整場演出。（組合照，翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕日本女歌手濱崎步去年11月赴上海演出，卻在最後關頭遭官方取消，甚至被對方抹黑、試圖推卸責任，引發高度關注。今（22）日濱崎步於個人社群平台發布限時動態，因其鴨舌帽上吸睛的「小熊維尼」裝飾，又讓這場跨國糾紛再度回到大眾視野。

起因為日本女歌手濱崎步去年11月底，原定當天在上海浦發銀行東方體育中心舉辦的演唱會，卻被中國官方在演出前夕突然以「不可抗力」（高市早苗之台灣有事）為由單方面取消，以至於濱崎步本人及其團隊成員則只能於28日晚在空無一人的體育中心完成演唱會表演的紀錄畫面。

而中國官方事後被多數網友與歌迷控訴後，還強行甩鍋給濱崎步方，謊稱「沒有表演，那是彩排」，更引得許多網友與外媒譴責中媒涉及刻意傳播假消息，為了中共面子抹黑濱崎步的用心，引發全網反彈。

濱崎步今日於IG動態曬自拍，其鴨舌帽上顯眼的「小熊維尼」圖樣，也引發網友熱議。（擷取自IG@ayumi hamasaki）濱崎步今日於IG動態曬自拍，其鴨舌帽上顯眼的「小熊維尼」圖樣，也引發網友熱議。（擷取自IG@ayumi hamasaki）

直至今日，濱崎步再度於IG個人帳號限動動態曬自拍，畫面中，只見她頭戴亮鑽鴨舌帽，對著鏡頭比出「耶」的手勢，心情顯然大好，而其帽面上，除了愛心裝飾，最吸睛的莫過於顯眼的「小熊維尼」敏感元素了。其此舉也讓網友不禁覺得好笑，「濱崎步還在氣，都多久了還在氣，她以前也沒在喜歡小熊維尼啊好好笑，懂酸」。

眾多網友也為濱崎步遭遇打抱不平，支持其行為，「這種破事記一輩子是理所當然的」、「你準備超久，被欺負有苦說不出還被抹黑，不氣才怪」、「她表演完後還被黑只是綵排，這絕對記一輩子」、「不要惹福岡太妹..」、「先不說才過了多久，堂堂天后以誠相待卻被抹黑，現在這只算點小調皮」、「直接被流氓國家搞，記一輩子都不為過」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中