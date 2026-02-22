濱崎步還在氣！中國演出遭取消 發文狂拍1物超酸

日本女歌手濱崎步去年11月赴上海演出，卻在最後關頭遭官方取消，最後在「零觀眾」的情況下，獨自完成整場演出。（組合照，翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕日本女歌手濱崎步去年11月赴上海演出，卻在最後關頭遭官方取消，甚至被對方抹黑、試圖推卸責任，引發高度關注。今（22）日濱崎步於個人社群平台發布限時動態，因其鴨舌帽上吸睛的「小熊維尼」裝飾，又讓這場跨國糾紛再度回到大眾視野。

起因為日本女歌手濱崎步去年11月底，原定當天在上海浦發銀行東方體育中心舉辦的演唱會，卻被中國官方在演出前夕突然以「不可抗力」（高市早苗之台灣有事）為由單方面取消，以至於濱崎步本人及其團隊成員則只能於28日晚在空無一人的體育中心完成演唱會表演的紀錄畫面。

而中國官方事後被多數網友與歌迷控訴後，還強行甩鍋給濱崎步方，謊稱「沒有表演，那是彩排」，更引得許多網友與外媒譴責中媒涉及刻意傳播假消息，為了中共面子抹黑濱崎步的用心，引發全網反彈。

濱崎步今日於IG動態曬自拍，其鴨舌帽上顯眼的「小熊維尼」圖樣，也引發網友熱議。（擷取自IG@ayumi hamasaki）

直至今日，濱崎步再度於IG個人帳號限動動態曬自拍，畫面中，只見她頭戴亮鑽鴨舌帽，對著鏡頭比出「耶」的手勢，心情顯然大好，而其帽面上，除了愛心裝飾，最吸睛的莫過於顯眼的「小熊維尼」敏感元素了。其此舉也讓網友不禁覺得好笑，「濱崎步還在氣，都多久了還在氣，她以前也沒在喜歡小熊維尼啊好好笑，懂酸」。

眾多網友也為濱崎步遭遇打抱不平，支持其行為，「這種破事記一輩子是理所當然的」、「你準備超久，被欺負有苦說不出還被抹黑，不氣才怪」、「她表演完後還被黑只是綵排，這絕對記一輩子」、「不要惹福岡太妹..」、「先不說才過了多久，堂堂天后以誠相待卻被抹黑，現在這只算點小調皮」、「直接被流氓國家搞，記一輩子都不為過」。

