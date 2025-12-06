陳穎臻林于馨加入AKB48 Team TP 翻轉害羞性格

林于馨（左起）、劉曉晴、黃奕霖、陳穎臻都覺得加入AKB48 Team TP讓她們變得很勇敢。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕AKB48 Team TP的林于馨、劉曉晴、黃奕霖、陳穎臻還沒有入團之前都是日本AKB48的粉絲，追星追成AKB48的海外姐妹團，家住宜蘭的林于馨透露她以前不敢一個人出門，為了加入AKB48 Team TP才變獨立，連爸媽都不敢相信她的轉變；陳穎臻則是個性害羞不敢跟陌生人說話，加入女團後不但敢跟歌迷說話，還可以當串場主持人。

AKB48 Team TP 年底出了新單曲《你會等我嗎？》以及AKB48 20周年紀念單曲《Oh my pumpkin!》，參與演唱的林于馨、劉曉晴、黃奕霖、陳穎臻日前上網路節目《如虹音樂會》時，談起加入團體的改變，不約而同表示讓她們都變勇敢，也變獨立了。

請繼續往下閱讀...

劉曉晴表示，她為了加入AKB48 Team TP一個人遠從香港來台灣，很多朋友都說她很勇敢，因為一個人在台灣生活自然也變得很獨立。而愛表演的黃奕霖說參加AKB48 Team TP的選拔，讓她認識一群跟她一樣愛表演的女生，擁有很多不同的體驗，特別感謝當時的自己勇敢追夢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法