陳凱倫出新書 華仔再獻推薦序

陳凱倫（右）曾多次訪問劉德華，兩度邀天王為自己的書寫序。（陳凱倫影視工作室提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫過去罹患扁桃腺癌，歷經2年積極抗癌，如今癌後重生，昨他舉辦新書《陳凱倫•站在方舟上唱生命之歌》發表會，記錄了自己四度重生的旅程，其中他邀請到天王劉德華撰寫推薦序，他們擁有33年交情，陳凱倫更感性形容兩人同樣都是「為夢努力的傻子」。

陳凱倫昨舉辦新書發表會，新書記錄了自己四度重生的旅程。（記者林欣穎攝）

陳凱倫與劉德華結緣於33年前的《偶像雜誌》採訪，劉德華連續6年入選雜誌舉辦的「十大偶像頒獎典禮」，兩人每次訪問都要在擁擠的現場找到地方對談，陳凱倫說劉德華從不對工作人員發脾氣，多年來一樣真誠、溫柔。他印象最深的一次訪問，是早上10點的約訪，劉德華前一晚拍戲到深夜，仍準時素顏出現，「（劉德華）沒有架子、沒有距離，那就是他最動人的地方。」

事實上，劉德華28年前就曾為陳凱倫著作《真情不設防》親筆寫過序，當時劉德華就笑稱自己是「另一個傻子」，而這次劉德華再為陳凱倫寫序，他也形容陳凱倫：「傻瓜化成一道光，讓人再看到生命的明亮。」字字充滿溫暖。

昨現場來了將近百位粉絲朋友到場支持，影后好友楊貴媚雖未到場也拍了影片祝福，兒子陳銳則默默訂了100本給爸爸送上鼓勵，陳凱倫長年致力公益，新書版稅也將全數捐出。

