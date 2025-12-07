自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

愛得火熱！加拿大前總理愛相隨凱蒂佩芮 東京甜蜜約會看相撲

〔記者陳慧玲／綜合報導〕41歲美國歌手凱蒂佩芮，12月3日在東京舉行「The Lifetimes Tour」巡演，男友53歲的加拿大前總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）也愛相隨同赴東京，兩人除了與日本前首相岸田文雄夫妻共進晚餐，另外凱蒂也在社群放閃分享這幾天和杜魯道在日本的行程點滴，兩人還去了可以看相撲表演的餐廳用餐。

凱蒂佩芮（右）和加拿大前總理賈斯汀杜魯道熱戀中，大方分享親密合照。（翻攝自IG）凱蒂佩芮（右）和加拿大前總理賈斯汀杜魯道熱戀中，大方分享親密合照。（翻攝自IG）

凱蒂佩芮在社群貼出和男友杜魯道的親密合照，另外也分享影片，她吃著壽司，杜魯道深情看著她，她也開心吃著舒芙蕾，另外她也分享一段在「淺草相撲部屋」看到的相撲表演，對日本文化充滿興趣。

凱蒂佩芮（左）在東京吃著壽司，男友加拿大前總理賈斯汀杜魯道深情看著她。（翻攝自IG）凱蒂佩芮（左）在東京吃著壽司，男友加拿大前總理賈斯汀杜魯道深情看著她。（翻攝自IG）

加拿大前總理賈斯汀杜魯道（左起）與女友凱蒂佩芮，一起和日本前首相岸田文雄（右）夫婦見面。（翻攝自X）加拿大前總理賈斯汀杜魯道（左起）與女友凱蒂佩芮，一起和日本前首相岸田文雄（右）夫婦見面。（翻攝自X）

這趟日本行，杜魯道和凱蒂也與伴侶身分見了日本前首相岸田文雄夫婦，事後岸田文雄在社群媒體X分享4人合照，也回憶寫道：「作為領袖夥伴，我們在他擔任總理期間多次會面，當我訪問加拿大時，我們曾共同推動強化雙邊關係，包括制定『日加行動計畫』，一路並肩努力，我很高興能以這樣的方式延續這份友誼。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中