娛樂 電視

宥勝復出失敗爆離婚 慈惠搬家感嘆「最圓滿的結束」

〔記者李紹綾／台北報導〕宥勝因強制猥褻女助理遭判8個月，去年底獲緩刑5年、必須繳國庫200萬元，他今年2月繳清、原本打算4月復出，卻立刻被大批網友砲轟，只好宣布不再以「宥勝」名義活動，並捐出社群平台，之後又爆出他與妻子慈惠離婚，一家人也搬離台中的農田木屋。不過雙方始終未公開證實。

沉寂一段時間後，43歲的宥勝被網友目擊在台中餐廳現身，染金髮、笑容燦爛，看似狀態不錯。慈惠則悄悄展開全新生活，昨（7日）在生日當天於社群發文，坦言自己「在新的城市開啟新的生活」，也向朋友道別：「那些來得及來不及說再見的朋友們，希望一切平安順利，期待很快能再相見。」

宥勝（左）爆出與妻子慈惠（右）離婚。（翻攝自臉書）宥勝（左）爆出與妻子慈惠（右）離婚。（翻攝自臉書）

慈惠透露離開台中前，看見木屋周圍的稻田完成人生最後一次收割，心情五味雜陳：「最後一次見證這批稻子從插秧到收穫，感覺一切都是老天安排的最圓滿的結束。」她感性寫下：「最熟悉的自然循環、最依戀的樹木土地與溪流，再多的捨不得，都還是必須順著流動放下。然後前進。」雖然對未來仍感到不確定，她依舊相信，「一切會越來越好，因為我們始終充滿著希望和愛」。

雖然婚變傳聞不斷，兩人都低調不多做回應，但慈惠並未刻意避談宥勝，父親節時還曾分享一雙兒女畫給爸爸的作品，似乎仍保留某種家人的連結。如今一個在台中新生活、一個在外重新整理步伐，這對夫妻的後續動向仍備受外界關注。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

