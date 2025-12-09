自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

22歲800人斬海外歸國妹AV出道！睡過大聯盟球星 狂讚日本男優最高

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商Moodyz近日推出一位名為月城流菜（月城るな）的新人，資料顯示月城流菜長期待在國外，在國外的生活也是多采多姿，22歲的她性經驗人數號稱有800人，這次回到日本，挑戰用一天的時間體驗日本AV男優的火力。

月城流菜長期待在國外，在國外的生活也是多采多姿，這次回到日本AV出道。（翻攝自PLAY NO.1）月城流菜長期待在國外，在國外的生活也是多采多姿，這次回到日本AV出道。（翻攝自PLAY NO.1）

台灣AV達人「一劍浣春秋」在《PLAY No.1》專欄寫到，已經很久沒有女優拿性經驗人數作為賣點了，過去的冰高小夜、北島玲、櫻井步等人已經把AV女優拉高到兩萬人斬這種嚇人的數字了，不過22歲號稱已經至少800人斬的月城流菜的經歷也是十分誇張：不僅最高紀錄曾同時和13人滾床單外，還和像是大聯盟球員、某國總統、知名高科技展業社長等大人物共度春宵，幾乎天天都在愛愛。

22歲的月城流菜號稱睡過各種大人物。（翻攝自PLAY NO.1）22歲的月城流菜號稱睡過各種大人物。（翻攝自PLAY NO.1）

月城流菜走的是小惡魔路線，身為海外歸國女孩的她，也大方露出手臂以及左胸上方的兩處刺青。在與日本男優交手後，比出大大的讚並直呼「日本男兒最高」。不過達人最後也拋出疑問，嘗過日本男優滋味的她是否還會留下來拍片？還是拍完這片，就會回到國外逍遙？目前月城流菜還沒有經營社群，所以一切都還是未知數。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中