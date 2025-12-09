22歲800人斬海外歸國妹AV出道！睡過大聯盟球星 狂讚日本男優最高

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商Moodyz近日推出一位名為月城流菜（月城るな）的新人，資料顯示月城流菜長期待在國外，在國外的生活也是多采多姿，22歲的她性經驗人數號稱有800人，這次回到日本，挑戰用一天的時間體驗日本AV男優的火力。

月城流菜長期待在國外，在國外的生活也是多采多姿，這次回到日本AV出道。（翻攝自PLAY NO.1）

台灣AV達人「一劍浣春秋」在《PLAY No.1》專欄寫到，已經很久沒有女優拿性經驗人數作為賣點了，過去的冰高小夜、北島玲、櫻井步等人已經把AV女優拉高到兩萬人斬這種嚇人的數字了，不過22歲號稱已經至少800人斬的月城流菜的經歷也是十分誇張：不僅最高紀錄曾同時和13人滾床單外，還和像是大聯盟球員、某國總統、知名高科技展業社長等大人物共度春宵，幾乎天天都在愛愛。

22歲的月城流菜號稱睡過各種大人物。（翻攝自PLAY NO.1）

月城流菜走的是小惡魔路線，身為海外歸國女孩的她，也大方露出手臂以及左胸上方的兩處刺青。在與日本男優交手後，比出大大的讚並直呼「日本男兒最高」。不過達人最後也拋出疑問，嘗過日本男優滋味的她是否還會留下來拍片？還是拍完這片，就會回到國外逍遙？目前月城流菜還沒有經營社群，所以一切都還是未知數。

