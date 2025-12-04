全聯福利熊被「幹掉」了 全台灣門市改播他們的歌

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治等歌手推出耶誕特輯。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕全聯福利中心迎接耶誕節，門市超洗腦的主打歌《One Two 福利熊》將暫停播出，明起預計長達一個月播出相信音樂發行的《Ho Ho Ho!》耶誕特輯，改播Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治等歌手發行的公益耶誕歌曲。

在《Ho Ho Ho!》特輯中，蕭秉治創作了新歌《恆星》，丁噹重新詮釋黃韻玲《沒有你的聖誕節》，以及自己的歌曲《叮叮噹》；白安以冷調電子重新改編《雪人》；鼓鼓用《聖誕之吻》拉近你我的距離；Energy將全球經典耶誕歌《Last Christmas》注入現代流行能量。

全球最經典的失戀耶誕歌曲《Last Christmas》於1986年發行，主唱為80年代男神George Michael ，Energy以最崇拜的心情，重新改編神曲，透過五人聲線詮釋，熟悉旋律注入現代流行元素，Toro更創作全新饒舌段落，是歌曲中加入的小驚喜。

丁噹以瀟灑的姿態重新演繹黃韻玲於1989年發行的經典華語聖誕歌曲《沒有你的聖誕節》，唱出冬日輕柔的遺憾，原唱黃韻玲聽了丁噹的重新詮釋，滿意大讚：「好好聽喔，完全又是新的生命，謝謝丁噹。」

