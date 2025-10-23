黃少祺難忘軍旅用指甲摳刷馬桶 亮哲爆當兵人氣急降

黃少祺（左起）、丁國琳、陳妍安、亮哲加入《百味人生》，讓劇情更加錯綜。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺、亮哲、丁國琳、陳妍安昨出席三立八點檔《百味人生》新卡司公布記者會。由於近來爆發第三波藝人閃兵風暴，眾人聊起當年服役經歷笑料不斷，也對年輕藝人閃兵話題發表看法。

黃少祺坦言，聽了不少軍中霸凌「都市傳說」，當兵前很擔心，打趣說進部隊、看到營區大門關起來，心裡狂吶喊：「天啊！我的世界沒了。」沒想到第一天就被學長下馬威，晚上9點就寢，9點半被叫起來，「拿著臉盆和硬幣刷馬桶尿垢，沒有清潔劑，黃色的地方都要變白」，經常刷到早上，持續一個多月。他笑說：「有些地方硬幣刮不到，只能用指甲摳，手都洗不乾淨，還會有味道，但我的爪功很厲害。」雖辛苦，但他仍認為這段歲月是寶貴人生訓練。

亮哲幽默回憶軍旅，「我當了一年多的傳令兵，沒撿過肥皂啦」，逗得全場大笑。他表示，當兵認識各式各樣的人，學會紀律與團隊合作，他也提到，當年主持《冒險王》因當兵工作中斷，部落格人氣急降，也反映部分藝人擔心服兵役影響事業。

丁國琳則以家庭觀點評論，「台灣當兵是應盡的義務，像韓國有藝人怕當兵回來就不紅，想辦法延兵役，但這種想法有錯嗎？我覺得沒有誰對誰錯，大家都有自己的想法，但還是要盡該盡的義務」。

