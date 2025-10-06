馬國弼欠債還遭冒名詐騙 改名工作運變好

馬國弼改名後工作運變好，接下八點檔新戲《豆腐媽媽》。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬國弼（原名馬國畢）過去因沉迷簽賭欠下約5000萬元債務，房產與家庭皆受創。他近日出席民視八點檔《豆腐媽媽》開鏡，透露還債過程中曾遭冒名詐騙，淡然表示：「習慣了，是我的就處理，不是我的也沒辦法。」

馬國弼日前與澎恰恰合體交流還債經驗，坦言過程不順，常遇人不淑、被欺騙設圈套。有次錄《綜藝大集合》，廟方主委拿出一張寫有「馬國畢」的背書支票，他指出：「背書一定要簽本名，這上面簽的是藝名。」他認為有人故意拿他的名字填補債務漏洞，苦笑說：「畢竟我負債的事情全台灣都知道，所以有人利用我欠錢的事來騙，欠債還被詐騙。」

近期他將藝名由「馬國畢」改為「馬國弼」，新名字有「輔佐」之意，他說：「希望在演藝圈成為最佳綠葉，輔佐主持大哥大姐、戲劇一哥一姐。」改名後工作運順利，八點檔《好運來》和《豆腐媽媽》接連有角色上門，他笑言：「有比較穩定的感覺，希望能從頭演到尾。」

馬國弼瘦了一圈，今年50歲生日送自己挑戰226公里鐵人三項，訓練期間控制飲食，瘦了7、8公斤，有感身體健康才是首要之事。

