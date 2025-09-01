晴時多雲

娛樂 最新消息

（人物專訪）犬青雲安相敬如賓護愛 告五人堅持通勤醒腦 堅守生命重點

告五人雲安（左起）、犬青、哲謙至今仍習慣宜蘭和台北之間通勤上班，給自己沉澱時間。（記者胡舜翔攝）告五人雲安（左起）、犬青、哲謙至今仍習慣宜蘭和台北之間通勤上班，給自己沉澱時間。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

告五人近期舉辦多場「黑夜狂奔」Live house小巡演，場場爆滿，雲安談到：「舞台有大小之分，但在我們心中沒有，大有大的好，小有小的美，回到小場地我們駕輕就熟，感覺一切很靠近，很美好，非常熱血，很像以前學校社團的成發會。」

★雙主唱公私分明 互相尊重樂於讚美

推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》獲得好成績，也讓親自擔任製作人的告五人辛苦有了代價，犬青談到：「換個位子換個腦袋，我們有很明顯的體驗和收穫。」

告五人重感情也重義氣，深受歌迷喜愛。（記者胡舜翔攝）告五人重感情也重義氣，深受歌迷喜愛。（記者胡舜翔攝）

犬青和雲安是情侶檔，也是告五人雙主唱，但兩人強調工作和私生活分得很清楚，被問到維繫感情的秘招，雲安說：「我的秘招就是會想為對方變好，這件事很重要。」而兩人相處另一特別地方就是，至今始終會維持「相敬如賓」的一面。犬青分享：「我們早上、晚上都會問候彼此，不要吝嗇稱讚，要保持基本禮貌，就像我想喝水，我到現在還是會保持禮貌，問他（雲安）：『可以請你幫我拿一杯水嗎？』兩人更熟要更有禮貌，表示我很看重你這個人。」另外犬青也談到：「雲安會和我分享他寫的歌，他創作出來的東西，從無到有，我會給他完全的稱讚。」

★生活節奏不求快 安居宜蘭不思遷

告五人的人氣越來越旺，演唱會和代言邀約都增加，不過哲謙、雲安和犬青至今仍維持宜蘭、台北通勤工作模式，3人都覺得宜蘭生活很舒服，至今未動念要在雙北買房或是租房子，雲安說：「通勤很重要，給我們沉澱時間，讓頭腦冷靜，生活節奏不用那麼快，時間流逝已經夠快了。」告五人都覺得宜蘭是3人一路成長的地方，「也是我們生命的重點！」

點圖放大body

