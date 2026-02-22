板橋慈惠宮驚見超正空姐 主持5天「酬勞全捐治裝費」

辛甘（右）開心和鄧安寧合照。（板橋慈惠宮提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕板橋慈惠宮新春系列活動持續延燒，繼首日吸引大批人潮後，日前再度出現話題亮點。金鐘導演鄧安寧驚喜現身活動現場，讓廟埕活動舞台出現金光閃閃的光芒。五天活動皆由擔任空服員的辛甘作為主持人，原本專注於節目流程的她，在得知鄧安寧到場後難掩驚喜神情，笑說「整個人瞬間放鬆不少」，兩人在台上的自然互動，也讓觀眾感受到不同於一般舞台的真實與親近感，辛甘透露為了這場活動，她的演出酬勞全數奉獻給治裝費，也因5套主持服飾過於華麗被觀眾誇是「好野人」。

辛甘治裝費驚人。（板橋慈惠宮提供）

辛甘主持戰袍超華麗。（板橋慈惠宮提供）

鄧安寧上台參與現場抽獎橋段，與民眾互動同樂，不僅展現幽默風趣的一面，也讓現場笑聲不斷。從主持互動到頒獎過程，台上台下形成熱絡交流，節慶氛圍持續升溫。

辛甘（左）誇張秀卿是28嘉人。（板橋慈惠宮提供）

板橋慈惠宮新春系列活動自初一隆重登場到初五已畫下完美句點，因為人流絡繹不絕，導致府中路人潮洶湧、交通呈現癱瘓寸步難行。參與活動演出的藝人們，幾乎都是被推擠才得以進入臨時休息室，台語歌后張秀卿笑稱：「已經很久沒有享受如巨星降臨般的簇擁了。」因為沿途都有歌迷高喊「張秀卿耶，是阿卿來了」，加上頗多觀看群眾為她「請命」，希望主辦方明年要再請她來參與盛會。

