初五「送窮迎富」避5禁忌 「5生肖」財運旺到擋不住
〔娛樂頻道／綜合報導〕大年初五不只是五路財神降臨人間的日子，占星命理達人小孟老師發文分享，這天在民俗上又稱為「破五日」，意即初一到初五的禁忌將完全解除，是破窮神的日子，也是迎接財神大吉之日。小孟老師除了提點5個「破窮迎富」的民間禁忌，更點明「財神方位」是在正西方，而大年初五「財運最旺」的是兔、龍、羊、猴、蛇5個生肖，招財數字則是1、3、5、8。
【大年初五．破窮迎富5禁忌】
1.勿留垃圾：初五這一天要將家中地板打掃乾淨，而且一定要倒垃圾，這個動作代表送走窮氣，家中保持整潔乾淨，財神自然上門。
2.忌訪他人家裡：初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人；另一說則因為初五大家都在送窮神，出門在外，一不小心，恐沾染窮氣。
3.忌睡午覺：初五迎財神，動一動強身健體。古人認為不動代表窮，要動才會富。一般人會選在初五開市，但今年初六開市比較吉利。
4.忌罵人窮字：初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。
5.舊春聯不宜放超過初五：財神喜歡到門口貼有春聯的家中作客，且愈紅愈好；反之，舊春聯或破掉的春聯一定要優先處理，免得迎來窮神。
【大年初五．12生肖接財笑開懷】
➤鼠
．工作：點子驚豔全場
．財運：紅包行情看漲
．幸運色：深藍色
➤牛
．工作：老闆大力讚賞
．財運：正財投資穩定
．幸運色：咖啡色
➤虎
．工作：領導團隊衝刺
．財運：送禮得到貴人
．幸運色：亮橘色
➤兔
．工作：同事互助順利
．財運：偏財運勢旺旺
．幸運色：淺綠色
➤龍
．工作：展現專業能力
．財運：接神迎到財神
．幸運色：金黃色
➤蛇
．工作：輕鬆解決難題
．財運：投資獲利看好
．幸運色：銀灰色
➤馬
．工作：貴人自動找上
．財運：業績能夠開旺
．幸運色：正紅色
➤羊
．工作：創意獲得採納
．財運：能有意外財富
．幸運色：鵝黃色
➤猴
．工作：談判無往不利
．財運：中獎手氣不錯
．幸運色：靛藍色
➤雞
．工作：規劃井井有條
．財運：發現省錢妙招
．幸運色：米白色
➤狗
．工作：受到長官信賴
．財運：投資眼光獨到
．幸運色：土黃色
➤豬
．工作：心情愉悅開工
．財運：業績獎金豐厚
．幸運色：粉紅色
