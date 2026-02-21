自由電子報
娛樂 最新消息

初五「送窮迎富」避5禁忌 「5生肖」財運旺到擋不住

小孟老師提點5個「破窮迎富」的民間禁忌，並針對12生肖給出助旺財運的建議。（小孟老師星座塔羅牌之清水孟提供） 小孟老師提點5個「破窮迎富」的民間禁忌，並針對12生肖給出助旺財運的建議。（小孟老師星座塔羅牌之清水孟提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大年初五不只是五路財神降臨人間的日子，占星命理達人小孟老師發文分享，這天在民俗上又稱為「破五日」，意即初一到初五的禁忌將完全解除，是破窮神的日子，也是迎接財神大吉之日。小孟老師除了提點5個「破窮迎富」的民間禁忌，更點明「財神方位」是在正西方，而大年初五「財運最旺」的是兔、龍、羊、猴、蛇5個生肖，招財數字則是1、3、5、8。 

【大年初五．破窮迎富5禁忌】

1.勿留垃圾：初五這一天要將家中地板打掃乾淨，而且一定要倒垃圾，這個動作代表送走窮氣，家中保持整潔乾淨，財神自然上門。

2.忌訪他人家裡：初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人；另一說則因為初五大家都在送窮神，出門在外，一不小心，恐沾染窮氣。

3.忌睡午覺：初五迎財神，動一動強身健體。古人認為不動代表窮，要動才會富。一般人會選在初五開市，但今年初六開市比較吉利。

4.忌罵人窮字：初五為財神生日，因此不宜罵人窮，或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

5.舊春聯不宜放超過初五：財神喜歡到門口貼有春聯的家中作客，且愈紅愈好；反之，舊春聯或破掉的春聯一定要優先處理，免得迎來窮神。

 

【大年初五．12生肖接財笑開懷】 

➤鼠

．工作：點子驚豔全場

．財運：紅包行情看漲

．幸運色：深藍色

 

➤牛

．工作：老闆大力讚賞

．財運：正財投資穩定

．幸運色：咖啡色

 

➤虎

．工作：領導團隊衝刺

．財運：送禮得到貴人

．幸運色：亮橘色

 

➤兔

．工作：同事互助順利

．財運：偏財運勢旺旺

．幸運色：淺綠色

 

➤龍

．工作：展現專業能力

．財運：接神迎到財神

．幸運色：金黃色

 

➤蛇

．工作：輕鬆解決難題

．財運：投資獲利看好

．幸運色：銀灰色

 

➤馬

．工作：貴人自動找上

．財運：業績能夠開旺

．幸運色：正紅色

 

➤羊

．工作：創意獲得採納

．財運：能有意外財富

．幸運色：鵝黃色

 

➤猴

．工作：談判無往不利

．財運：中獎手氣不錯

．幸運色：靛藍色

 

➤雞

．工作：規劃井井有條

．財運：發現省錢妙招

．幸運色：米白色

 

➤狗

．工作：受到長官信賴

．財運：投資眼光獨到

．幸運色：土黃色

 

➤豬

．工作：心情愉悅開工

．財運：業績獎金豐厚

．幸運色：粉紅色

☆民俗說法僅供參考☆

