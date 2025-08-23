蜜桃貓朵佳12月首登台 高雄巨蛋壓軸開唱

蜜桃貓朵佳將帶著全新巡演首度登台，12月21日在高雄巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者許世穎／台北報導〕創下全球超過360億次收聽天量的樂壇新天后蜜桃貓朵佳將首次登台，昨宣布將帶著世界巡迴「Doja Cat – Ma Vie World Tour」於12月21日在高雄巨蛋開唱，不僅是首度唱進亞洲，更特別指定高雄為巡演壓軸場。

充滿音樂天賦的蜜桃貓朵佳，從小便透過鋼琴與舞蹈累積音樂底蘊，並勇於與各類音樂元素碰撞出火花，逐步形塑出獨樹一格的音樂風格，16歲時在SoundCloud上傳了第一首創作後，正式展開巨星之路，之後陸續以《Say So》、《Kiss Me More》紅遍全球排行。

蜜桃貓朵佳每一次舞台現場LIVE演出，都以充滿創意與爆發力的視覺與音樂體驗震撼樂迷，此次搭配即將問世的錄音室新作《Vie》展開全新世界巡迴，勢必成為其音樂生涯的重要里程碑。門票將於9月5日中午12點在拓元售票系統開賣。

