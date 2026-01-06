自由電子報
娛樂 最新消息

汪小菲失控嗆抖音高層 莫名扯出大S

汪小菲（左）2024年與馬筱梅結婚，已懷孕的馬筱梅近期應該快生了。（翻攝自微博）汪小菲（左）2024年與馬筱梅結婚，已懷孕的馬筱梅近期應該快生了。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲與台灣網紅「Mandy」馬筱梅2024年登記結婚，馬筱梅現懷有身孕，掐指一算也快生了。近日汪小菲不知為何與抖音高層李亮槓上？更扯出大S和一雙兒女，中國網友看熱鬧，訕笑說：「汪小菲又開始了，抖音李亮這是被纏上了。」

汪小菲今（6）在微博上發文，直言：「李亮同學，你那麼正義，那麼愛國，請你把你的台灣老婆和孩子帶回北京。我是想帶回來，但是台灣不讓我孩子回來。你既然這麼愛國，把孩子帶回來吧。你這麼多年娶了台灣媳婦，在某音，你都幹嘛了？」

張蘭（右）、汪小菲在大S辭世後動作頻頻連中國網友也看不下去。（翻攝自微博）張蘭（右）、汪小菲在大S辭世後動作頻頻連中國網友也看不下去。（翻攝自微博）

為何汪小菲這麼不爽李亮？有網友猜測，大S病逝後，前婆婆張蘭屢次拿大S當話題炒作，加上乾兒子夏健還造謠大S骨灰從日本返台是汪小菲出資，事後抖音官方把「張蘭．俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」等，還有汪小菲及夏健的帳號全封禁，恐產生心結。

汪小菲失控，瘋狂攻擊抖音副總裁李亮。（翻攝自微博）汪小菲失控，瘋狂攻擊抖音副總裁李亮。（翻攝自微博）

其實昨日汪小菲就已經看李亮很不爽，他在微博留言：「你個李亮是吧，用北京話問候你的，我對我家庭的付出，我前妻和我這麼多年，就你個@小亞婷的來審判我？你老婆不是台灣人嗎？也是可能你受她的影響是吧？我比你早去了台灣十年，你法（應為：發）微博審判我。問問妳台灣老婆，投票投誰了？你去台灣幹嘛去了？」

汪小菲嗆抖音高層李亮：你那麼正義，那麼愛國，請把台灣老婆和孩子帶回北京。（資料照，記者姚介修攝）汪小菲嗆抖音高層李亮：你那麼正義，那麼愛國，請把台灣老婆和孩子帶回北京。（資料照，記者姚介修攝）

先前張蘭與汪小菲等人帳號遭封時，抖音副總裁李亮就曾表示，抖音官方認定某些訊息為惡意謠言，因此對相關帳號進行懲處，防止類似事件再發生。沒想到汪小菲在馬筱梅即將臨盆之際，突然又想起新仇舊恨。

