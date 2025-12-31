自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平不信手足卻信他？ 乾兒子Jeremy身分曝光

資深藝人曹西平（右）與乾兒子Jeremy雖無血緣關係，卻情同父子。（翻攝自臉書）資深藝人曹西平（右）與乾兒子Jeremy雖無血緣關係，卻情同父子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕66歲資深藝人曹西平本月29日驚傳驟逝於新北市三重住處，遺體被發現時已無生命跡象，且出現屍斑及肢體僵硬，發現遺體的正是與他同住的吳姓乾兒子Jeremy，且傳出曹家人不願出面的消息後，Jeremy也直接喊話將負責處理曹西平後事。外界不免好奇，這位「乾兒子」Jeremy到底是誰？

曹西平與Jeremy背後有一段感人的故事，先前曹西平上節目時就曾經說過，非常感謝Jeremy陪他走過人生最後一哩路。Jeremy是由陪伴曹西平10多年的助理阿凱帶進公司，由於阿凱於2011年因猛爆性肝炎過世，特別囑咐Jeremy「要好好照顧曹大哥」。曹西平於出道35年時舉辦音樂會，也是為了紀念阿凱，甚至數度在舞台上淚崩。

曹西平和手足關係破裂的原因，是父母遺產債務問題。（翻攝自臉書）曹西平和手足關係破裂的原因，是父母遺產債務問題。（翻攝自臉書）

曹西平一生未婚無子，和其他4個兄弟也無往來，他曾在節目中透露，和手足關係破裂的原因是父母遺產債務問題，當時曹西平獨自償還每月近15萬的貸款，其他手足不願分擔，讓曹西平壓力大到失眠、掉髮。父親晚年也是由曹西平一肩扛起照顧責任，病危時是否急救也讓他天人交戰，未料父親過世後，兄弟竟指控曹西平爭奪遺產，甚至對簿公堂，讓他氣得表示，未來遺產不會讓「姓曹的人」繼承，更找來律師預立遺囑，要把名下財產全部留給他的乾兒子Jeremy。

多年來陪伴曹西平走過摯友助理阿凱離職、喪父之痛的就是Jeremy，於是曹西平收他當乾兒子，如今曹西平的後事也交由Jeremy操辦。34歲的Jeremy雖與曹西平無血緣關係，但兩人感情十分緊密，近幾年曹西平積極投資「穿刺專門店」也是用Jeremy的名字，為的就是Jeremy的將來。

多年來陪伴曹西平走過摯友助理阿凱離職、喪父之痛的就是Jeremy。（資料照，記者王秀亭翻攝）多年來陪伴曹西平走過摯友助理阿凱離職、喪父之痛的就是Jeremy。（資料照，記者王秀亭翻攝）

Jeremy的母親和哥哥7前年失聯，報案10天後竟被發現身亡於台東飯店內，當時曹西平還發文替Jeremy打抱不平，指Jeremy的哥哥曾對家人使用暴力。Jeremy也曾經在節目當中透過VCR分享與曹西平的生活，他透露曹西平雖然在節目中看起來很兇，其實私底下卻是個很溫暖的人，甚至還會親自下廚做羹湯給Jeremy和女友吃，更貼心的讓他們帶便當到公司。心疼乾兒子的曹西平也包辦家裡的大小家事，像洗碗、洗衣服等工作都親力親為，因此Jeremy大方在鏡頭前喊話曹西平「曹大哥，我愛你，加油！」

Jeremy（右）透過連線對曹西平說「我愛你」。（翻攝自YouTube）Jeremy（右）透過連線對曹西平說「我愛你」。（翻攝自YouTube）

當時人在攝影棚的曹西平聽到Jeremy的鼓勵，感動落淚，加碼說出幾年前自己曾在泰國昏迷3天，擔心世事難料，加上眼看著羅霈穎的圈內好友一個一個接連過世，他便提出讓Jeremy和女友和他一起住的建議。曹西平對待Jeremy就像對親生兒子那麼好，連女友也當作兒媳婦照顧，認為每天起床能看到家裡有人，讓他覺得非常開心，除此之外，曹西平更強調，當時他身上沒有錢，Jeremy還願意與他同住並照料他，讓他非常感動。也因如此，曹西平才說等他過世之後，請Jeremy幫他簡單處理後事。

無奈曹西平過世之後，曹家人不願出面處理，Jeremy雖願意一肩扛起後事，但礙於兩人無法律認定父子關係，警方及相關業者都不能讓他好好處理曹西平後事。好在這一切現在已經獲得解決，曹西平與Jeremy這對無血緣關係的父子也能順利妥當的一起走完人生最後的道路。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大body

