（人物專訪）蔡祥極度渴愛負債養萌寵 朋友笑稱白雪公主

蔡祥長相甜美，還是個學霸，政大研究所畢業後仍想繼續求學。（記者陳奕全攝）蔡祥長相甜美，還是個學霸，政大研究所畢業後仍想繼續求學。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

蔡祥在台視八點檔《寶島西米樂》中飾演尹昭德的嬌蠻女兒，戲裡強勢，戲外卻極度渴望愛。她現在養了1隻狐狸犬、2隻米克斯貓、5隻水溝老鼠、2條魚和一窩螞蟻，最高紀錄還包括兔子、刺蝟和天竺鼠，15坪的台北租屋處彷彿成了小型動物園，朋友笑她像是「白雪公主」。

蔡祥替愛犬戴上可愛的帽子。（蔡祥提供）蔡祥替愛犬戴上可愛的帽子。（蔡祥提供）

★怕受傷不敢愛人 寧與動物為伍

她坦言之所以養這麼多動物，是因為「太需要愛」。一口氣養了這麼多生命，她懷疑自己是否有囤積傾向，後來逐漸釐清自己內心的狀態，「我以為我生病了，後來才發現，是因為我太需要愛了。只是我不敢去愛一個人，我很怕受傷。」

單身1年多的蔡祥不太主動社交，過去的戀情多是校園時期的單純愛情。她直言：「我不太喜歡跟人類相處，但我很喜歡動物。」雖然性格是E人（偏外向），但她認為與人相處讓她身心俱疲，「你對一個人好，他不一定會愛你，還可能傷害你。但動物給我的愛，是滿滿的。」

蔡祥常常對貓咪表達濃濃愛意。（蔡祥提供）蔡祥常常對貓咪表達濃濃愛意。（蔡祥提供）

★大學偷養刺蝟天竺鼠 自爆情勒愛貓 

蔡祥過去曾就讀台大獸醫系，直到大五時選擇肄業，今年從政大土地政策與環境規劃碩士班畢業。她從大學時期就偷偷在宿舍養刺蝟、天竺鼠，起初是因為寂寞需要陪伴，如今則是情感投射的出口，「動物走了，我會再養新的，我的愛永遠不會停。」

談起這些毛小孩，她眼神變得溫柔，透露曾對貓咪「情緒勒索」：「如果你死了，我也會去死。」貓咪則冷冷回應她的深情一眼，彷彿說：「誰管妳啊！」

現在的她，將大部分時間、精力與金錢，全都投注在這些動物身上。她曾困惑為什麼總是存不到錢，後來才恍然大悟，「錢全都拿去養動物了，每個月開銷破萬，常跑去姊姊開的動物醫院看診，現在還欠她2萬塊。」她自嘲太任性，卻很誠實的說：「但我真的需要牠們。不然，我沒有辦法活下去。」

