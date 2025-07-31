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娛樂 最新消息

葉舒華主持鑑定師 台韓大咖星友助陣

舒華出席《鑑定師：Inspector》節目記者會，大秀時尚美貌。（記者潘少棠攝）舒華出席《鑑定師：Inspector》節目記者會，大秀時尚美貌。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均、實習記者黃珮涵／台北報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華獨挑大樑擔任《鑑定師：Inspector》全球版主持人，她昨身穿黑色露肩洋裝在台現身記者會，氣質滿分，更應媒體要求變換各種拍照姿勢，大秀臉頰愛心，皮膚白到發光。

舒華坦言一開始接到主持邀請有些擔心，「不過經紀人告訴我節目是『全球版』，覺得那很適合我，加上內容有意義，是把藝人的收藏品捐出去做公益」，最後答應接下挑戰。

現場播放VCR，曝光眾多藝人將和舒華合作，台灣方面有9m88、黃偉晉、林柏宏、Energy，韓國則有EXO燦烈、頌樂等超過10位星友支持；首集邀來「威神V」台灣成員揚揚當嘉賓，問舒華是否有機會同框好友子瑜，她說有機會的話一定要邀約，非常願意合作。

向來十分大膽的舒華還在活動上挑戰「恐怖箱」遊戲，只見她毫不猶豫伸手入箱，秒猜到是芒果，博得眾人掌聲。《鑑定師：Inspector》將於9月初在YouTube上線。

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