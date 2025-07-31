劉書宏樂當媽寶 百味挨李睿紳直拳秒噴鼻血

劉書宏（左起）、邱子芯、賴郁庭和李睿紳昨出席《百味人生》記者會，分享拍新戲的甘苦談。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺、實習記者鄭毓昕／台北報導〕劉書宏、邱子芯、賴郁庭、李睿紳昨出席三立新八點檔《百味人生》記者會，劉書宏劇中是媽寶，戲外的他常和媽媽上談話性節目，有網友認為他是媽寶，但他有自己的一套解讀方式：「媽寶是孝順的名詞之一，覺得被說媽寶反而是幸福的事。」

而他一個半月前曾上沈玉琳主持的綜藝節目《11點熱吵店》，如今沈玉琳因病送醫，劉書宏坦言當時覺得沈玉琳瘦很多，但因他講話依舊中氣十足，沒有多疑，希望他早日康復。

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此外，劉書宏與李睿紳戲外是老友，劇中卻是死對頭，有場正中午打架的戲，李睿紳意外一記直拳，真的把劉書宏打到噴鼻血。

當下雙方都傻眼，現場也停拍一小時，劉書宏事後打趣稱：「滿慶幸我鼻子是真的，至少沒打歪。」李睿紳事後打包票要請吃飯，化解失手危機，劉書宏昨虧他：「至今一個多月，飯都還沒請。」李睿紳緊急解釋因為拍戲太忙，之後一定會請。

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