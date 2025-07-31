晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉書宏樂當媽寶 百味挨李睿紳直拳秒噴鼻血

劉書宏（左起）、邱子芯、賴郁庭和李睿紳昨出席《百味人生》記者會，分享拍新戲的甘苦談。（記者陳奕全攝）劉書宏（左起）、邱子芯、賴郁庭和李睿紳昨出席《百味人生》記者會，分享拍新戲的甘苦談。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺、實習記者鄭毓昕／台北報導〕劉書宏、邱子芯、賴郁庭、李睿紳昨出席三立新八點檔《百味人生》記者會，劉書宏劇中是媽寶，戲外的他常和媽媽上談話性節目，有網友認為他是媽寶，但他有自己的一套解讀方式：「媽寶是孝順的名詞之一，覺得被說媽寶反而是幸福的事。」

而他一個半月前曾上沈玉琳主持的綜藝節目《11點熱吵店》，如今沈玉琳因病送醫，劉書宏坦言當時覺得沈玉琳瘦很多，但因他講話依舊中氣十足，沒有多疑，希望他早日康復。

此外，劉書宏與李睿紳戲外是老友，劇中卻是死對頭，有場正中午打架的戲，李睿紳意外一記直拳，真的把劉書宏打到噴鼻血。

當下雙方都傻眼，現場也停拍一小時，劉書宏事後打趣稱：「滿慶幸我鼻子是真的，至少沒打歪。」李睿紳事後打包票要請吃飯，化解失手危機，劉書宏昨虧他：「至今一個多月，飯都還沒請。」李睿紳緊急解釋因為拍戲太忙，之後一定會請。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中