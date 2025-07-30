晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李至正親密之海獻男男舌吻 福地祐介對鏡全裸

福地祐介（左）和李至正分享在《親密之海》拍攝大尺度親密戲的過程。（記者潘少棠攝）福地祐介（左）和李至正分享在《親密之海》拍攝大尺度親密戲的過程。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李至正和福地祐介在《親密之海》都有大膽演出，李至正和吳慷仁飾演的同志情侶除了舌吻、背面全裸，還有親密裸身交疊的戲。昨宣傳新戲時，他表示舌吻戲是劇本原本沒有的，是親密指導在排戲時，吳慷仁突然問他「有沒有肚毛」，並提議舌吻後一路從嘴、乳頭舔到肚毛，可惜拍完後這場戲被剪掉。

李至正認識吳慷仁的時候還沒出道，他表示，這次合作吳慷仁有很多很棒的想法，而且對細節要求嚴謹，兩人曾經為了角色討論到凌晨兩點，讓他累到打趣稱：「讓我很想掐死他。」

至於福地祐介則有場對著鏡子全裸的戲，是台劇罕見的大尺度場景。但福地祐介對裸露場景相當坦然，因這是他第三次拍全裸上陣的戲。他當初接到邀約，就對劇組說：「我相信你們，不用多說什麼。」拍攝前是否有整理私密部位？他認為角色不適合修剪毛髮，要以最原始的樣貌呈現才行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中