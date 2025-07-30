李至正親密之海獻男男舌吻 福地祐介對鏡全裸

福地祐介（左）和李至正分享在《親密之海》拍攝大尺度親密戲的過程。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李至正和福地祐介在《親密之海》都有大膽演出，李至正和吳慷仁飾演的同志情侶除了舌吻、背面全裸，還有親密裸身交疊的戲。昨宣傳新戲時，他表示舌吻戲是劇本原本沒有的，是親密指導在排戲時，吳慷仁突然問他「有沒有肚毛」，並提議舌吻後一路從嘴、乳頭舔到肚毛，可惜拍完後這場戲被剪掉。

李至正認識吳慷仁的時候還沒出道，他表示，這次合作吳慷仁有很多很棒的想法，而且對細節要求嚴謹，兩人曾經為了角色討論到凌晨兩點，讓他累到打趣稱：「讓我很想掐死他。」

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至於福地祐介則有場對著鏡子全裸的戲，是台劇罕見的大尺度場景。但福地祐介對裸露場景相當坦然，因這是他第三次拍全裸上陣的戲。他當初接到邀約，就對劇組說：「我相信你們，不用多說什麼。」拍攝前是否有整理私密部位？他認為角色不適合修剪毛髮，要以最原始的樣貌呈現才行。

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