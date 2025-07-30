主播徐韻翔爆溫馨接送情撇緋聞 洪子仁聲明無踰越一般社交分際

徐韻翔（右）爆出與洪子仁私下情誼不單純，昨兩人皆發聲明澄清撇婚變。（翻攝自徐韻翔臉書）

〔記者侯家瑜、林欣穎、林惠琴／台北報導〕壹電視主播徐韻翔昨驚爆婚變疑雲，與新光醫院副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁被拍到多次出雙入對，有次還直接上演溫馨接送情。對此，徐韻翔事後發聲明澄清與洪子仁參與的是文化界餐敘，「當天共7人與會，僅為正常社交，並無踰越分際之舉。」

粿粿傳出與老公范姜彥豐互動少。（資料照）

洪子仁隨後也發出聲明，表示與徐韻翔因工作與活動邀約認識，參加的是公開場合餐敘，互動得宜，並無踰越一般社交分際，盼外界勿過度揣測。

請繼續往下閱讀...

44歲的徐韻翔在壹電視任職多年，形象端莊專業。熟悉她的同事私下透露，她個性低調、對私生活極度保護，同事間對其家庭知之甚少。電視台內部對此事件持保守態度，一名仍在職員工表示：「公司不會對她有任何偏見，她還是會繼續播新聞，沒受到影響。」

粿粿傳與范姜彥豐婚變

此外，粿粿昨也爆出婚姻疑生變，她2022年與范姜彥豐結婚，育有女兒「小粿醬」，過去常在社群放閃，但近期夫妻互動淡薄，甚至傳出粿粿正準備搬家，引發婚變猜測，不過雙方目前皆未回應。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法