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五月天二揪F4宇宙合體 阿信虧朱孝天被縮小燈照到

阿信（右）拱F4以後合體開唱可以辦四面台。（翻攝自相信音樂影片）阿信（右）拱F4以後合體開唱可以辦四面台。（翻攝自相信音樂影片）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔半個月，F4再次在五月天的演唱會上合體，阿信感性談到：「很多美好的事在消失，能重現在大家面前，就是無價的寶藏。」阿信發現言承旭話比較少請他說說話，言承旭則感動表示：「我有點無話可說，因為光是能跟他們站在台上就很美好了！」

五月天「回到那一天」巡演，不斷帶給歌迷驚喜。（相信音樂提供）五月天「回到那一天」巡演，不斷帶給歌迷驚喜。（相信音樂提供）

五月天在北京鳥巢舉辦13場「回到那一天」演唱會，前晚第三場邀請F4當嘉賓，阿信介紹他們出場時說：「傳說中特別嘉賓不是坐飛機來，而是從外太空，從光年外，最絢爛的流星雨過來的。」全場10萬人歡聲雷動，之前F4首度在五月天大巨蛋演唱會上合體演唱的《流星雨》，目前在YouTube點擊已超過810萬次，另外又釋出另一首合唱曲《笑忘歌》影片，阿信說這首歌彷彿為此刻的F4量身訂做，前晚兩團也再次合唱這兩首歌。

嗨唱流星雨+笑忘歌憶青春

聽到滿場歌迷的熱情反應，吳建豪說：「聽到全場尖叫聲很感動，謝謝你們。」朱孝天則說：「真的謝謝阿信鍥而不捨，努力把我們湊在一起！」短短半個月，阿信發現朱孝天明顯變瘦不少，脫口：「我的天啊，你是被小叮噹的縮小燈照到嗎？你愈來愈縮小你知道嗎？」朱孝天則說近年來少在幕前，又做自媒體探訪美食，身材自然變化不少，「現在出來了，就要認真面對。」勤練身體。

朱孝天也提到，在後台和「仔仔」周渝民討論到，「我們在鳥巢開的話，仔仔說四面台會更好。」阿信則力拱：「F4來的話，當然是開四面台。」仔仔則透露他跟吳建豪一起健身後，言承旭在群組溫馨提醒：「健身完要拉伸。」仔仔笑說：「我拉的是身上比較軟的部份。」阿信覺得他在開黃腔虧他：「老司機開車了！」仔仔趕緊解釋說：「我指的是耳根子啊，這種軟的部分。」

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