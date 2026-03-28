2年前預言柯文哲無罪翻車 命理師宣布封筆

柯文哲因涉京華城等案，一審遭判刑17年。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕京華城案宣判，台北市前市長長、民眾黨前主席柯文哲被重判17年，柯文哲召開記者會痛批司法不公，更遷怒總統賴清德聲稱不會屈服。

命理師梁靧曾在2024年預判柯文哲應該會無罪，如今結果揭曉，梁靧對外表示：「事實證明我是錯誤的，在這邊向當年閱讀過我那段論命內容的朋友們致歉。」宣布至少封筆數年不論命。

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梁靧指出自己2024年從八字命理角度預測柯文哲「應該會無罪」，他表示：「當時有些命理師將柯文哲生辰推定為戌時，並以紫微斗數推算，而「戌時」的依據來源是「某個小草的支持影片的戲劇內容講到柯文哲的生辰是『戌時』」，但這資訊並未得到相關人士證實。」

此外，有命理師按「空亡」推斷柯文哲的官司結果，梁靧表示柯文哲2024年辰年逢空亡，大運從2024年至2028年丑運逢空亡，等於2024年年運雙空，在大運上會持續影響到2028年。

梁靧表示柯文哲官司一審結果揭曉，與預測結果相反，他自認把「空亡」影響程度看得太低，不然在八字方面也很難找到其他的解釋依據，更提及柯文哲就算再上訴，也可能會拖到2028年，「剛好是柯文哲一整個丑運空亡期，而且二審要全身而退的機率現在變得更低。」

對此，梁靧宣布至少封筆數年不論命，他表示：「我是功夫不到家，該卷卷鋪蓋，回去重新參詳命理，好好自我反省。如果『空亡』的影響性比我理解得還要嚴重，尤其僅是年運空亡而非命帶空亡時，很多命理理解都會被牽動。」

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