4月財氣地圖出爐～專家親點「這7天」荷包只進不出

「選對日子是順勢，用對方法是借力」命理專家提醒，4月有「7個招財吉日」各具不同的聚財能量，務必好好把握。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕四月財氣，氣清景明，正是納財蓄能時！命理專家揭示，國曆4月橫跨了「清明」與「穀雨」兩個節氣，從五行生剋的角度來看，「木氣逐漸減弱，土氣開始活躍」的過渡時期。上半月仍帶有春季木的生發之力，代表著計畫的萌發與擴張；下半月則進入土旺的預備期，土在五行中代表承載、穩定與財庫。

因此「擇日的智慧」，在這個月顯得格外重要。研究幸運命理多年的菲菲老師，結合天干地支與五行八卦，為4月挑選「7個招財吉日」，每一個都有其獨特的能量屬性：

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◎4月3日：能量屬「開」，適合啓動新計劃、新合作、新事業。

◎4月11日：能量屬「納」，適合收款、入帳、整理財務、檢視收支。

◎4月14日：能量屬「聚」，適合存錢、投資、補財庫、穩固根基。

◎4月22日：能量屬「通」，適合溝通、談判、爭取資源、拓展人脈。

◎4月23日：能量屬「收」，適合結案、收款、完成交易、收割成果。

◎4月26日：能量屬「固」，適合穩固現有資源、檢視財務漏洞。

◎4月29日：能量屬「盈」，適合為下月做財務規劃、設定新目標。

菲菲老師不忘提醒大家，選對日子是順勢，用對方法是借力。讓財富流動起來的，是那一顆知足、珍惜、感恩的心。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

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（星座命理建議僅供參考）

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