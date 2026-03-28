自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4月財氣地圖出爐～專家親點「這7天」荷包只進不出

「選對日子是順勢，用對方法是借力」命理專家提醒，4月有「7個招財吉日」各具不同的聚財能量，務必好好把握。（圖／Gemini）「選對日子是順勢，用對方法是借力」命理專家提醒，4月有「7個招財吉日」各具不同的聚財能量，務必好好把握。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕四月財氣，氣清景明，正是納財蓄能時！命理專家揭示，國曆4月橫跨了「清明」與「穀雨」兩個節氣，從五行生剋的角度來看，「木氣逐漸減弱，土氣開始活躍」的過渡時期。上半月仍帶有春季木的生發之力，代表著計畫的萌發與擴張；下半月則進入土旺的預備期，土在五行中代表承載、穩定與財庫。

因此「擇日的智慧」，在這個月顯得格外重要。研究幸運命理多年的菲菲老師，結合天干地支與五行八卦，為4月挑選「7個招財吉日」，每一個都有其獨特的能量屬性：

◎4月3日：能量屬「開」，適合啓動新計劃、新合作、新事業。

◎4月11日：能量屬「納」，適合收款、入帳、整理財務、檢視收支。

◎4月14日：能量屬「聚」，適合存錢、投資、補財庫、穩固根基。

◎4月22日：能量屬「通」，適合溝通、談判、爭取資源、拓展人脈。

◎4月23日：能量屬「收」，適合結案、收款、完成交易、收割成果。

◎4月26日：能量屬「固」，適合穩固現有資源、檢視財務漏洞。

◎4月29日：能量屬「盈」，適合為下月做財務規劃、設定新目標。

菲菲老師不忘提醒大家，選對日子是順勢，用對方法是借力。讓財富流動起來的，是那一顆知足、珍惜、感恩的心。

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

（星座命理建議僅供參考）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中