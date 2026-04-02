五月天阿信愚人節新髮型大突破 沒了萬年鬢角秒變平頭

〔記者王靖惟／台北報導〕五月天日前才在香港啟德體育園歡慶成軍紀念日，主唱阿信竟在昨日（4/1）臉書上發表一張「新造型相片」，只見原本的鬢角已經消失，去而代之的是俐落寸頭造型，讓粉絲大感意外。

阿信在愚人節當天PO出新髮型照片。（圖／翻攝五月天阿信臉書）

阿信的新造型掀起外界關注，標誌性的長瀏海與萬年鬢角造型消失，改以露出額頭的短平頭亮相，他手持剪刀似乎剛告別舊有髮型。改以寸頭形象示人，阿信發文表示「也許是因為天氣熱的早，又或許想要一個新賽道；索性改變總是習慣低頭的視角，一股作氣 剪去執著的符號；煩惱很短 輕鬆不少、這樣的我 不打算問誰好或不好。」並標註關鍵字「來看看阿信的新髮型」粉絲瞬間瘋狂湧入留言

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部分粉絲認為，阿信的新造型「不習慣，但是很帥」，但多數則群起抬槓，稱「不可能，不可能，鬢角是你的命」、「你是不能沒有鬢角的」，粉絲對於阿信的鬢角也很執著，紛紛詢問「鬢角去哪了?」，有趣的是服飾品牌STAYREAL則留言「我覺得很好 （硬要回答」引發粉絲群嘲「總裁逼你說的話就眨眨眼」、「我覺得這個回答是被逼的」引發不少「笑果」。

但也有許多理性粉絲馬上驚覺「信了10秒..才發現今天特殊節日」、「愚人節快樂！麥擱騙ㄚ」紛紛大喊「愚人節快樂」紛紛對阿信新造型採取「拒絕相信」的態度，但阿信早期出道時期曾以平頭短髮造型示人，此次若為真實改變，粉絲大多都能接受阿信剛出道時的青澀俐落感。

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