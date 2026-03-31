台塑第4代千金曝光 王文洋孫女只比女友小4歲

王泉仁與前妻李晶晶所生的「台塑第4代小公主」Elizabeth。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕74歲宏仁集團總裁王文洋今（31）日遭週刊爆料，與一名20歲女大學生傳出「忘年戀」，兩人年齡相差54歲，引發外界熱議。隨著戀情曝光，王家背景也再度被翻出，其中「孫女與女友年齡僅差4歲」更成為焦點話題。

王文洋兒子王泉仁（右）與前妻、首都客運千金李晶晶。（本報資料照）

據傳王文洋與該名女大學生已穩定交往約半年，關係持續升溫。而他與前妻所生的兒子王泉仁，過去與首都客運千金李晶晶育有一女Elizabeth，這位「台塑第4代小公主」如今已16歲，外型亮眼、氣質出眾。

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李晶晶曾在社群分享女兒近照，只見Elizabeth遺傳媽媽的修長身形，與一雙逆天長腿，舞姿優雅、氣質出眾，備受關注。

李晶晶（右）與「台塑第4代小公主」母女情同姊妹。（翻攝自IG）

值得一提的是，身為王文洋孫女的Elizabeth，與其20歲緋聞女友僅相差4歲，對比之下格外引發討論。Elizabeth自小接受良好教育，不僅擅長舞蹈，也學習科學與音樂，被外界視為多才多藝的「新生代名媛」。

李晶晶曬出Elizabeth露出長腿的照片。（翻攝自IG）

李晶晶對女兒教養相當用心，母女互動宛如姊妹，感情十分親密，經常一同滑雪、跳舞、出席活動。去年底她也曾曬出女兒穿著小洋裝的照片，一雙筆直長腿與白皙膚質吸睛十足，展現名媛風範。

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