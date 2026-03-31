自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台塑第4代千金曝光 王文洋孫女只比女友小4歲

王泉仁與前妻李晶晶所生的「台塑第4代小公主」Elizabeth。（翻攝自IG）王泉仁與前妻李晶晶所生的「台塑第4代小公主」Elizabeth。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕74歲宏仁集團總裁王文洋今（31）日遭週刊爆料，與一名20歲女大學生傳出「忘年戀」，兩人年齡相差54歲，引發外界熱議。隨著戀情曝光，王家背景也再度被翻出，其中「孫女與女友年齡僅差4歲」更成為焦點話題。

王文洋兒子王泉仁（右）與前妻、首都客運千金李晶晶。（本報資料照）王文洋兒子王泉仁（右）與前妻、首都客運千金李晶晶。（本報資料照）

據傳王文洋與該名女大學生已穩定交往約半年，關係持續升溫。而他與前妻所生的兒子王泉仁，過去與首都客運千金李晶晶育有一女Elizabeth，這位「台塑第4代小公主」如今已16歲，外型亮眼、氣質出眾。

李晶晶曾在社群分享女兒近照，只見Elizabeth遺傳媽媽的修長身形與一雙逆天長腿，舞姿優雅、氣質出眾，備受關注。

李晶晶（右）與「台塑第4代小公主」母女情同姊妹。（翻攝自IG）李晶晶（右）與「台塑第4代小公主」母女情同姊妹。（翻攝自IG）

值得一提的是，身為王文洋孫女的Elizabeth，與其20歲緋聞女友僅相差4歲，對比之下格外引發討論。Elizabeth自小接受良好教育，不僅擅長舞蹈，也學習科學與音樂，被外界視為多才多藝的「新生代名媛」。

李晶晶曬出Elizabeth露出長腿的照片。（翻攝自IG）李晶晶曬出Elizabeth露出長腿的照片。（翻攝自IG）

李晶晶對女兒教養相當用心，母女互動宛如姊妹，感情十分親密，經常一同滑雪、跳舞、出席活動。去年底她也曾曬出女兒穿著小洋裝的照片，一雙筆直長腿與白皙膚質吸睛十足，展現名媛風範。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中