12星座醒醒吧 2026年4月運勢大解剖

艾菲爾老師提供2026年4月12星座運勢。（圖片為AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年4月來臨，清明節氣不但帶著大地復甦的氣息到來，除了慎終追遠之外，也是安定內心的時刻。從星象來看，能量鼎盛，艾菲爾老師針對12星座提出小小的建議與提醒。

艾菲爾表示，水星西大距與火、水兩星進駐白羊座，行動力滿滿；月中有「四星拱月」、「四行星連珠」兩大罕見奇景出現，這有助12星座開拓新局。這段期間，12星座的朋友們在傳承祝福中，勇敢走出一條新的道路，大膽地相信自己。

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☆白羊座

4月的白羊座有3個重點「個人特質」、「事業」、「壓力」。4月可以說是白羊座的能量主場，艾菲爾老師指出，火星與水星齊聚命宮，這大大增強了勇氣與銳利直覺，適合啟動籌備已久的創業計畫，為自己的事業打造全新起點。強大的動能雖然有助人開拓新局，卻也伴隨壓力，注意切勿急於見到成效，造成過度焦慮，與人產生摩擦。艾菲爾建議利用月中「四星拱月」的機會冷靜思考。

☆金牛座

4月的金牛座有3個重點「財運」、「心靈」、「生活」。 隨著太陽入宮，金牛座的生活步調會變得穩定，適合追求內在寧靜與高品質享受。另外，金牛座在這段期間財運表現不俗，理財規劃容易得到貴人建議。月中因星群交會容易引發潛意識不安，不過清明節過後恐懼將轉變為力量，下旬金星與天王星合相則會帶來意外之財獲驚喜邀約。

☆雙子座

4月的雙子座有3個重點「人際」、「桃花」、「放鬆」。受到金星順行的影響，雙子座在人群中格外顯眼，因此桃花能量盛開，單身的雙子座容易在社交場合找到心動對象。月中火星與海王星可能在人際關係當中引發傳聞、誤會，請學會放鬆，讓時間說話。下旬天王星進駐，雙子座可利用此機會跳脫枯燥。

☆巨蟹座

4月的巨蟹座有3個重點「家庭」、「事業」、「健康」。本月適合回歸初心、重新塑造形象，隨著清明節家族聚會，能替巨蟹座帶來安全感。火星進入名望宮，因此事業上有晉升或接受重要任務的機會，請避免過度工作造成身心疲勞，進而影響健康。學會分權，就能夠化解工作上的繁雜，月初的滿月能為計畫帶來圓滿句點；下旬金星移位會帶來貴人。

☆獅子座

4月的獅子座有3個重點「學業」、「魅力」、「工作」，極強的求知慾和領導風範會在這個月展現出來。火星點亮遷移宮，無論是進修或者海外發展都是衝刺期；月中魅力將會達到顛峰，散發出一種強勁說服力。工作上雖然有可能發生突發變動或有觀念分歧，記得展現氣度與實力，所有問題將不攻而破。下旬流星雨將帶來突破難題的靈感，月底職位更有望獲得驚人提升。

☆處女座

4月的處女座有3個重點「破財」、「婚姻」、「紓壓」，這個月處女座將面臨分享與共生的課題，財務上要特別謹慎，嚴防因為人情壓力或者突發的財務狀況造成經濟窘境。婚姻或合夥關係當中潛藏的問題會考驗處女座的耐心，開誠布公的攤開來說，不要挑剔細節比較好。心中有焦慮時，透過運動或整理環境排解，下旬金星移位將為處女座帶來期待已久的遠行驚喜。

☆天秤座

4月的天秤座有3個重點「桃花」、「人際」、「心靈」。天秤座會經歷一段深刻的關係重組，月初命宮滿月會讓天秤座正視內心需求，不必再為和諧妥協，也能幫助你篩選出更高層次的夥伴。桃花運強勁，天秤座會追求心靈契合，月中「四星拱月」發生在伴侶宮，重要關係將進入新階段。下旬金星移位則會讓天秤座的思維與規劃變得輕盈快樂。

☆天蠍座

4月的天蠍座有3個重點「工作」、「健康」、「感情」，焦點在於規律與細節，工作上能展現出超強執行力，能快速處理過往積壓的事物。注意不要過勞以及免疫系統問題，只要能制定嚴謹的時間表，過勞的狀況會改善很多。感情方面隨太陽進駐金牛，與伴侶互動轉向務實，適合規劃未來。月底金星與天王星合相將帶來美妙邂逅，清明祭祖的平靜感也能助天蠍座釐清情緒。

☆射手座

4月的射手座有3個重點「愛情」、「魅力」、「生活」，這個月對射手座來說充滿玩樂與創造力，火星進入戀愛宮讓魅力直線上升，單身者主動出擊將大有收穫。偏財運不錯，可能會有意外獎金或抽獎運。雖然生活步調易因沉迷娛樂而打亂，但只要設定好優先順序，下旬金星移位將為工作環境注入愉悅氣息，讓射手座重新發現工作中的趣味與可能性。

☆摩羯座

4月的摩羯座有3個重點「家庭」、「事業」、「紓壓」。面臨內外平衡考驗的摩羯座，隨著火星進入家庭宮，可能引發房產責任與事業野心的衝突，利用水星順行的能量將計畫透明化，爭取長輩支持可得到化解。本月適合進行身心大掃除達到有效紓壓，下旬太陽進駐金牛後，創意計畫將有實質進展，流星雨更會在靜思時為摩羯座帶來關於未來事業佈局的關鍵靈感。

☆水瓶座

4月的水瓶座有3個重點「人際」、「學業」、「心靈」。水瓶座在四月迎來思維爆發期，在水星與火星推動下，學業或技能學習進度驚人，極利於考試競賽。言論極具影響力但需學會圓融，避免口直心快引發摩擦。月中四星連珠將讓水瓶座對生命有宏觀體悟，下旬金星移位能美化居家生活，天王星順行則會徹底解放水瓶座被壓抑的獨特想法，找回自信與活力。

☆雙魚座

4月的雙魚座有3個重點「財運」、「心靈」、「健康」。本月進入價值重組的關鍵期，火星在命宮順行並合相海王星，極大增強直覺力的同時也易帶來自我懷疑，需努力將夢想具體化。財運上有不錯進帳，但要提防情緒性大額支出。雖然健康易受過敏困擾，但月中「四星拱月」能解開之前困惑，下旬金星移位將帶來懂雙魚座內心世界的知心好友。

※以上內容為民俗說法，僅供參考



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