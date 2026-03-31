自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

12星座醒醒吧 2026年4月運勢大解剖

艾菲爾老師提供2026年4月12星座運勢。（圖片為AI生成資訊）艾菲爾老師提供2026年4月12星座運勢。（圖片為AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年4月來臨，清明節氣不但帶著大地復甦的氣息到來，除了慎終追遠之外，也是安定內心的時刻。從星象來看，能量鼎盛，艾菲爾老師針對12星座提出小小的建議與提醒。

艾菲爾表示，水星西大距與火、水兩星進駐白羊座，行動力滿滿；月中有「四星拱月」、「四行星連珠」兩大罕見奇景出現，這有助12星座開拓新局。這段期間，12星座的朋友們在傳承祝福中，勇敢走出一條新的道路，大膽地相信自己。

☆白羊座

4月的白羊座有3個重點「個人特質」、「事業」、「壓力」。4月可以說是白羊座的能量主場，艾菲爾老師指出，火星與水星齊聚命宮，這大大增強了勇氣與銳利直覺，適合啟動籌備已久的創業計畫，為自己的事業打造全新起點。強大的動能雖然有助人開拓新局，卻也伴隨壓力，注意切勿急於見到成效，造成過度焦慮，與人產生摩擦。艾菲爾建議利用月中「四星拱月」的機會冷靜思考。

☆金牛座

4月的金牛座有3個重點「財運」、「心靈」、「生活」。 隨著太陽入宮，金牛座的生活步調會變得穩定，適合追求內在寧靜與高品質享受。另外，金牛座在這段期間財運表現不俗，理財規劃容易得到貴人建議。月中因星群交會容易引發潛意識不安，不過清明節過後恐懼將轉變為力量，下旬金星與天王星合相則會帶來意外之財獲驚喜邀約。

☆雙子座

4月的雙子座有3個重點「人際」、「桃花」、「放鬆」。受到金星順行的影響，雙子座在人群中格外顯眼，因此桃花能量盛開，單身的雙子座容易在社交場合找到心動對象。月中火星與海王星可能在人際關係當中引發傳聞、誤會，請學會放鬆，讓時間說話。下旬天王星進駐，雙子座可利用此機會跳脫枯燥。

☆巨蟹座

4月的巨蟹座有3個重點「家庭」、「事業」、「健康」。本月適合回歸初心、重新塑造形象，隨著清明節家族聚會，能替巨蟹座帶來安全感。火星進入名望宮，因此事業上有晉升或接受重要任務的機會，請避免過度工作造成身心疲勞，進而影響健康。學會分權，就能夠化解工作上的繁雜，月初的滿月能為計畫帶來圓滿句點；下旬金星移位會帶來貴人。

☆獅子座

4月的獅子座有3個重點「學業」、「魅力」、「工作」，極強的求知慾和領導風範會在這個月展現出來。火星點亮遷移宮，無論是進修或者海外發展都是衝刺期；月中魅力將會達到顛峰，散發出一種強勁說服力。工作上雖然有可能發生突發變動或有觀念分歧，記得展現氣度與實力，所有問題將不攻而破。下旬流星雨將帶來突破難題的靈感，月底職位更有望獲得驚人提升。

☆處女座

4月的處女座有3個重點「破財」、「婚姻」、「紓壓」，這個月處女座將面臨分享與共生的課題，財務上要特別謹慎，嚴防因為人情壓力或者突發的財務狀況造成經濟窘境。婚姻或合夥關係當中潛藏的問題會考驗處女座的耐心，開誠布公的攤開來說，不要挑剔細節比較好。心中有焦慮時，透過運動或整理環境排解，下旬金星移位將為處女座帶來期待已久的遠行驚喜。

☆天秤座

4月的天秤座有3個重點「桃花」、「人際」、「心靈」。天秤座會經歷一段深刻的關係重組，月初命宮滿月會讓天秤座正視內心需求，不必再為和諧妥協，也能幫助你篩選出更高層次的夥伴。桃花運強勁，天秤座會追求心靈契合，月中「四星拱月」發生在伴侶宮，重要關係將進入新階段。下旬金星移位則會讓天秤座的思維與規劃變得輕盈快樂。

☆天蠍座

4月的天蠍座有3個重點「工作」、「健康」、「感情」，焦點在於規律與細節，工作上能展現出超強執行力，能快速處理過往積壓的事物。注意不要過勞以及免疫系統問題，只要能制定嚴謹的時間表，過勞的狀況會改善很多。感情方面隨太陽進駐金牛，與伴侶互動轉向務實，適合規劃未來。月底金星與天王星合相將帶來美妙邂逅，清明祭祖的平靜感也能助天蠍座釐清情緒。

☆射手座

4月的射手座有3個重點「愛情」、「魅力」、「生活」，這個月對射手座來說充滿玩樂與創造力，火星進入戀愛宮讓魅力直線上升，單身者主動出擊將大有收穫。偏財運不錯，可能會有意外獎金或抽獎運。雖然生活步調易因沉迷娛樂而打亂，但只要設定好優先順序，下旬金星移位將為工作環境注入愉悅氣息，讓射手座重新發現工作中的趣味與可能性。

☆摩羯座

4月的摩羯座有3個重點「家庭」、「事業」、「紓壓」。面臨內外平衡考驗的摩羯座，隨著火星進入家庭宮，可能引發房產責任與事業野心的衝突，利用水星順行的能量將計畫透明化，爭取長輩支持可得到化解。本月適合進行身心大掃除達到有效紓壓，下旬太陽進駐金牛後，創意計畫將有實質進展，流星雨更會在靜思時為摩羯座帶來關於未來事業佈局的關鍵靈感。

☆水瓶座

4月的水瓶座有3個重點「人際」、「學業」、「心靈」。水瓶座在四月迎來思維爆發期，在水星與火星推動下，學業或技能學習進度驚人，極利於考試競賽。言論極具影響力但需學會圓融，避免口直心快引發摩擦。月中四星連珠將讓水瓶座對生命有宏觀體悟，下旬金星移位能美化居家生活，天王星順行則會徹底解放水瓶座被壓抑的獨特想法，找回自信與活力。

☆雙魚座

4月的雙魚座有3個重點「財運」、「心靈」、「健康」。本月進入價值重組的關鍵期，火星在命宮順行並合相海王星，極大增強直覺力的同時也易帶來自我懷疑，需努力將夢想具體化。財運上有不錯進帳，但要提防情緒性大額支出。雖然健康易受過敏困擾，但月中「四星拱月」能解開之前困惑，下旬金星移位將帶來懂雙魚座內心世界的知心好友。

※以上內容為民俗說法，僅供參考

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中