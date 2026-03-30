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娛樂 最新消息

賓賓哥帶母子回營區尋魂惹議 24歲訣愛弟弟終不敵病魔

網紅賓賓哥（右）曾與訣愛弟弟（中）、媽媽一起回軍營尋魂。（翻攝自臉書）網紅賓賓哥（右）曾與訣愛弟弟（中）、媽媽一起回軍營尋魂。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「賓賓哥」江建樺近年以公益直播累積知名度，卻也因多次「靈異說法」引發爭議。2025年，他曾高調協助一名台中黃姓男子，對方原本開朗外向，卻在當兵期間疑似遭霸凌，導致大腦萎縮、智力退化至約2歲，事件當時就引發關注。賓賓哥前往黃男家中拜訪時，由於黃男不斷重複「訣愛」二字，故網友均稱其為「訣愛弟弟」。

近日噩耗傳出，年僅24歲的訣愛弟弟不幸離世，黃母除在網路悲痛發聲外，也第一時間通知曾伸出援手的賓賓哥，消息曝光再度掀起討論。

黃母（左）與訣愛弟弟合照。（翻攝自Threads）黃母（左）與訣愛弟弟合照。（翻攝自Threads）

回顧整起事件，訣愛弟弟2023年8月入伍時一切正常，卻在下部隊後性情大變，甚至出現異常行為。為了不讓母親擔心，他始終未說出真相。直到憲兵隊介入，才陸續傳出疑似遭潑水、被迫儲值金錢，甚至遭毆打等說法，但最終檢方仍以罪證不足不起訴，真相成謎。

而賓賓哥的介入，更讓事件充滿爭議與話題性。他當時不僅親自登門探望，甚至直言對方「魂魄仍留在軍中」，地點是一個有小土坡且該處有一塊大石頭，引發外界譁然。

賓賓哥（左）帶著訣愛弟弟回軍營尋魂。（翻攝自臉書）賓賓哥（左）帶著訣愛弟弟回軍營尋魂。（翻攝自臉書）

更具爭議的是，賓賓哥曾帶著黃母與黃男重返營區進行「尋魂」，過程全程曝光，果然一處土坡發現大石頭，部分網友認為賓賓哥真的帶著神秘力量，引發兩極評價。不過黃母當時表示，兒子狀況確實一度好轉，甚至能主動開口說話，也讓不少支持者認為「真的有幫助」。

然而病程歷經2年多，「訣愛弟弟」仍不敵病魔離世。黃母悲痛表示，也許是兒子不願再讓她辛苦，因為他生前曾說過，很感謝成為她的孩子，也希望能去一個沒有病痛的地方。

網紅賓賓哥。（資料照，記者潘少棠攝）網紅賓賓哥。（資料照，記者潘少棠攝）

家屬今（30日）於台中殯儀館舉行告別式，賓賓哥是否現身也引發關注。同學、朋友紛紛到場送別，24歲生命驟逝令人鼻酸。至於外界最關心的軍中霸凌疑雲，因證據不足加上當事人已無法陳述，恐將隨著他的離世成為永遠的謎團。

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